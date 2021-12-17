ЦБ разрешит гражданам переводить более 1 млн рублей между их счетами без комиссии
Банк России рассматривает возможность отмены комиссий за переводы на сумму до 1,4 млн руб. между счетами одного человека в разных банках, заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции.
«Мы сейчас обсуждаем инициативу, чтобы в рамках, допустим, 1,4 млн [руб.] застрахованной суммы переводы с собственного счета на свой же счет в другом банке были без комиссий», — сказала она.
По словам Набиуллиной, комиссии зачастую являются барьером для того, чтобы свободно распоряжаться собственными средствами и выбирать банки с более привлекательными ставками по депозитам. Отмена подобных платежей, по мнению ЦБ, улучшит конкуренцию среди кредитных организаций и «усилит трансмиссию денежно-кредитной политики».
24 ноября этого года первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о планах регулятора рассмотреть возможность отмены комиссии за переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях через Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас эта функция ограничена лимитом в 100 000 руб. в месяц. При превышении порога взимается комиссия до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.
СБП была запущена в России с 28 января 2019 г. Она позволяет в круглосуточном режиме осуществлять межбанковские переводы по номеру мобильного телефона себе или другим лицам.