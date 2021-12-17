ЦБ разрешит гражданам переводить более 1 млн рублей между их счетами без комиссии

24 ноября этого года первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова заявила о планах регулятора рассмотреть возможность отмены комиссии за переводы между счетами одного клиента в разных кредитных организациях через Систему быстрых платежей (СБП). Сейчас эта функция ограничена лимитом в 100 000 руб. в месяц. При превышении порога взимается комиссия до 0,5% от суммы перевода, но не более 1500 руб.