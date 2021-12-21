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Финансы

Сбербанк планирует запустить сервис оплаты покупок в рассрочку

Ведомости

Сбербанк планирует запустить в 2022 г. в пилотном режиме рассрочку в формате buy now pay later (покупай сейчас, плати позже), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правления банка Кирилла Царева. После запуска такой рассрочки у Сбербанка будет представлена вся линейка розничных продуктов, отметил Царев. Если появятся новые продукты, возможно, Сбербанк запустит и их, уточнил он.

BNPL — это способ оплаты товаров в интернет-магазинах, с помощью которого покупатели смогут оплачивать товар частями без переплат, а продавцы получат всю сумму сразу. Сервис позволяет клиентам разделить стоимость товара на четыре части и оплачивать их постепенно: чтобы забрать заказ, нужно оплатить 25% стоимости товара, а остальные деньги будут списываться с карты покупателя раз в две недели.

В апреле этого года «Тинькофф» первым в России запустил сервис buy now pay later под названием «Долями». В конце августа сервис оплаты покупок по частям запустил «Яндекс».

Ранее по теме: «Яндекс» запустил сервис оплаты покупок по частям

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных