Сбербанк планирует запустить сервис оплаты покупок в рассрочку
Сбербанк планирует запустить в 2022 г. в пилотном режиме рассрочку в формате buy now pay later (покупай сейчас, плати позже), сообщил «Интерфакс» со ссылкой на заместителя председателя правления банка Кирилла Царева. После запуска такой рассрочки у Сбербанка будет представлена вся линейка розничных продуктов, отметил Царев. Если появятся новые продукты, возможно, Сбербанк запустит и их, уточнил он.
BNPL — это способ оплаты товаров в интернет-магазинах, с помощью которого покупатели смогут оплачивать товар частями без переплат, а продавцы получат всю сумму сразу. Сервис позволяет клиентам разделить стоимость товара на четыре части и оплачивать их постепенно: чтобы забрать заказ, нужно оплатить 25% стоимости товара, а остальные деньги будут списываться с карты покупателя раз в две недели.