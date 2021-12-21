Сбербанк планирует запустить сервис оплаты покупок в рассрочку

BNPL — это способ оплаты товаров в интернет-магазинах, с помощью которого покупатели смогут оплачивать товар частями без переплат, а продавцы получат всю сумму сразу. Сервис позволяет клиентам разделить стоимость товара на четыре части и оплачивать их постепенно: чтобы забрать заказ, нужно оплатить 25% стоимости товара, а остальные деньги будут списываться с карты покупателя раз в две недели.