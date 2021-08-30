«Яндекс» запустил сервис оплаты покупок по частям

При оплате в рассрочку продавец получает всю сумму сразу. Пока продавцы могут пользоваться услугой бесплатно, в будущем для них появится комиссия. С помощью услуги можно покупать товары более 20 категорий, например, косметику, бытовую технику и спортивные товары, уточнили в компании. Пока разделить на части можно платеж от 1 000 до 30 000 руб.