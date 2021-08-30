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«Яндекс» запустил сервис оплаты покупок по частям

Ведомости

«Яндекс» запустил сервис оплаты покупок в рассрочку: при оформлении заказов покупатель сможет заплатить только 25%, остальные 75% будут списываться с банковской карты равными частями каждые две недели. Об этом сообщили в пресс-службе компании. 

«Сервис называется «Сплит». Он уже заработал на Яндекс.Маркете и постепенно будет подключать новых партнёров», — уточнили в компании. 

При оплате в рассрочку продавец получает всю сумму сразу. Пока продавцы могут пользоваться услугой бесплатно, в будущем для них появится комиссия. С помощью услуги можно покупать товары более 20 категорий, например, косметику, бытовую технику и спортивные товары, уточнили в компании. Пока разделить на части можно платеж от 1 000 до 30 000 руб. 

В апреле аналогичный сервис под названием «Долями» представил «Тинькофф банк». Он позволяет покупателям оплачивать товар по частям и без процентов, а продавцам — сразу получить полную стоимость покупки. Стоимость покупки также делится на четыре равные части, для покупки необходимо оплатить только 25%. Остальные три четверти равными долями списываются с карты покупателя каждые две недели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных