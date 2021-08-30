«Яндекс» запустил сервис оплаты покупок по частям
«Яндекс» запустил сервис оплаты покупок в рассрочку: при оформлении заказов покупатель сможет заплатить только 25%, остальные 75% будут списываться с банковской карты равными частями каждые две недели. Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«Сервис называется «Сплит». Он уже заработал на Яндекс.Маркете и постепенно будет подключать новых партнёров», — уточнили в компании.
При оплате в рассрочку продавец получает всю сумму сразу. Пока продавцы могут пользоваться услугой бесплатно, в будущем для них появится комиссия. С помощью услуги можно покупать товары более 20 категорий, например, косметику, бытовую технику и спортивные товары, уточнили в компании. Пока разделить на части можно платеж от 1 000 до 30 000 руб.
В апреле аналогичный сервис под названием «Долями» представил «Тинькофф банк». Он позволяет покупателям оплачивать товар по частям и без процентов, а продавцам — сразу получить полную стоимость покупки. Стоимость покупки также делится на четыре равные части, для покупки необходимо оплатить только 25%. Остальные три четверти равными долями списываются с карты покупателя каждые две недели.