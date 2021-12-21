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Финансы

Почти половина россиян может перейти с постоянной работы на фриланс

Ведомости

Более четверти (28%) россиян рассматривают возможность оставить основное место занятости ради фриланса, еще 18% оценивают свои шансы перейти на свободную занятость как высокие, следует из результатов опроса, проведенного «СберНПФ» и сервисом по поиску трудоустройства «Работа.ру» среди 5000 человек из всех регионов страны.

Доля граждан, готовых с большой вероятностью полностью перейти на фриланс без оформления в штат, за год снизилась, отметили эксперты. В 2020 г. она составляла 65%.

Более половины (55%) респондентов назвали финансовую нестабильность основным риском перехода на фриланс. Так, среди тех, кто уже трудится в свободном режиме (37% граждан), 82% признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок, и только 18% заявили о стабильном доходе.

В целом среди указанных 37% лишь для 15% опрошенных фриланс является основной деятельностью, тогда как остальные 22% совмещают его с основной работой. Доля россиян, полностью или частично трудящихся без оформления в штат, за год заметно выросла — на 16 п. п., отметили аналитики.

Среди других опасений, связанных с фрилансом, граждане назвали отсутствие пенсионных отчислений и как следствие невозможность получать выплаты от государства после выхода на пенсию: об этом сказали 23% участников исследования. Еще 18% считают, что в случае ухода с постоянного места работы их доходы снизятся, а 12% обеспокоены потенциальной невозможностью получения ипотеки или потребительского кредита. Отсутствие оборудованного рабочего места останавливает от перехода на фриланс 11% респондентов.

В целом четверть россиян не считают, что переход на фриланс связан с рисками финансовой нестабильности и социальной незащищенности. По данным опроса, большинство фрилансеров (54%) зарабатывает до 15 000 руб. ежемесячно, а каждый пятый (22%) — 15 000 – 30 000 руб. Еще 13% получают 30 000 – 50 000 руб., а 11% — свыше 50 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных