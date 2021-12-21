Почти половина россиян может перейти с постоянной работы на фриланс

Среди других опасений, связанных с фрилансом, граждане назвали отсутствие пенсионных отчислений и как следствие невозможность получать выплаты от государства после выхода на пенсию: об этом сказали 23% участников исследования. Еще 18% считают, что в случае ухода с постоянного места работы их доходы снизятся, а 12% обеспокоены потенциальной невозможностью получения ипотеки или потребительского кредита. Отсутствие оборудованного рабочего места останавливает от перехода на фриланс 11% респондентов.