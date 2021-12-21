Почти половина россиян может перейти с постоянной работы на фриланс
Более четверти (28%) россиян рассматривают возможность оставить основное место занятости ради фриланса, еще 18% оценивают свои шансы перейти на свободную занятость как высокие, следует из результатов опроса, проведенного «СберНПФ» и сервисом по поиску трудоустройства «Работа.ру» среди 5000 человек из всех регионов страны.
Доля граждан, готовых с большой вероятностью полностью перейти на фриланс без оформления в штат, за год снизилась, отметили эксперты. В 2020 г. она составляла 65%.
Более половины (55%) респондентов назвали финансовую нестабильность основным риском перехода на фриланс. Так, среди тех, кто уже трудится в свободном режиме (37% граждан), 82% признались, что не могут спрогнозировать свой месячный заработок, и только 18% заявили о стабильном доходе.
В целом среди указанных 37% лишь для 15% опрошенных фриланс является основной деятельностью, тогда как остальные 22% совмещают его с основной работой. Доля россиян, полностью или частично трудящихся без оформления в штат, за год заметно выросла — на 16 п. п., отметили аналитики.
Среди других опасений, связанных с фрилансом, граждане назвали отсутствие пенсионных отчислений и как следствие невозможность получать выплаты от государства после выхода на пенсию: об этом сказали 23% участников исследования. Еще 18% считают, что в случае ухода с постоянного места работы их доходы снизятся, а 12% обеспокоены потенциальной невозможностью получения ипотеки или потребительского кредита. Отсутствие оборудованного рабочего места останавливает от перехода на фриланс 11% респондентов.
В целом четверть россиян не считают, что переход на фриланс связан с рисками финансовой нестабильности и социальной незащищенности. По данным опроса, большинство фрилансеров (54%) зарабатывает до 15 000 руб. ежемесячно, а каждый пятый (22%) — 15 000 – 30 000 руб. Еще 13% получают 30 000 – 50 000 руб., а 11% — свыше 50 000 руб.