Средний срок ипотеки в России в следующем году вырастет до 23 лет

С начала года длительность оформляемых ипотечных ссуд уже выросла на более чем на два года, или на 11,2%, следует из данных ЦБ. Аналитики НКР рассказали, что увеличение срока кредитов произошло на фоне роста среднего чека по ипотеке: в начале года он составлял 2,65 млн руб, а в ноябре — более 3 млн руб. С начала 2019 г. средний чек по ипотеке вырос на 41,7%, а срок — на 20%. По прогнозу аналитиков, срок кредитов будет «догонять» рост среднего чека.