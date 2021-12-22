Средний срок ипотеки в России в следующем году вырастет до 23 лет
Средний срок ипотечного кредита в России в 2022 г. продолжит расти и составит 23 года — примерно треть средней продолжительности жизни россиян (71,5 года по итогам 2020 г.), сообщил РБК со ссылкой на прогноз рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР). По данным агентства, в сентябре этого года не осталось ни одного региона России, где средний срок новой ипотеки был бы меньше 18 лет, в 2020 г. таких регионов было 38.
С начала года длительность оформляемых ипотечных ссуд уже выросла на более чем на два года, или на 11,2%, следует из данных ЦБ. Аналитики НКР рассказали, что увеличение срока кредитов произошло на фоне роста среднего чека по ипотеке: в начале года он составлял 2,65 млн руб, а в ноябре — более 3 млн руб. С начала 2019 г. средний чек по ипотеке вырос на 41,7%, а срок — на 20%. По прогнозу аналитиков, срок кредитов будет «догонять» рост среднего чека.
Аналитик агентства Дмитрий Рышков отметил, что заемщики зачастую увеличивают срок выплат, чтобы снизить ежемесячную выплату и застраховаться на случай снижения дохода. Они также стараются откладывать свободные деньги и гасить кредит досрочно, чтобы уменьшить переплату. По его мнению, в 2022 г. срок ипотеки вырастет преимущественно потому, что стоимость жилья будет расти быстрее доходов людей. Увеличение срока кредита несколько снизит долговую нагрузку и обеспечит поток новых заемщиков.
Выдача ипотеки в следующем году замедлится из-за роста ставок по кредитам. Согласно базовому сценарию аналитиков, по итогам первого полугодия 2022 г. средние ставки по ипотеке превысят 9%. «В 2021 г. на уровне ипотечных ставок позитивно сказывалась высокая доля госпрограмм [с льготными процентами], но в 2022 г. основной объем выдач придется на собственные программы банков, тогда как доля госпрограмм составит 10–12%. Ставки по собственным программам банков в следующем году могут достигнуть 10%», — отметили аналитики.
Ранее гендиректор Дом.РФ Виталий Мутко заявил в интервью РБК, что в 2022 г. ставки по ипотеке вырастут до 10-10,2% из-за повышения ключевой ставки ЦБ. Мутко предположил, что рост ставок в 2022 г. замедлит темпы выдачи ипотеки: в следующем году может быть выдано 1,4 млн кредитов против 1,7 млн выданных за 11 месяцев этого года. По мнению главы компании, замедление выдачи ипотеки меньше скажется на первичном рынке, потому что количество договоров долевого участия сейчас не уменьшается, а льготную ипотеку заменили рыночная и семейная.