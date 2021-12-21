Мутко спрогнозировал рост ставок по ипотеке до 10-10,2%

Мутко предположил, что рост ставок в 2022 г. замедлит темпы выдачи ипотеки: в следующем году может быть выдано 1,4 млн кредитов против 1,7 млн выданных за 11 месяцев этого года. По мнению главы компании, замедление выдачи ипотеки меньше скажется на первичном рынке, потому что количество договоров долевого участия сейчас не уменьшается, а льготную ипотеку заменили рыночная и семейная.