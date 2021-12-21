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Финансы

Мутко спрогнозировал рост ставок по ипотеке до 10-10,2%

Ведомости

Подъем ключевой ставки ЦБ приведет к росту ставок по ипотеке на первичном рынке до 10-10,2%, заявил в интервью РБК гендиректор «Дом.рф» Виталий Мутко. 17 декабря ЦБ повысил ключевую ставку до 8,5%.

«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п. п. выше», — заявил Мутко.

По его словам, на льготную ипотеку сейчас приходится около 30% выдаваемых кредитов, а остальное — рыночная ипотека, в основном на покупку готового жилья. Согласно мониторингу предложений топ-15 ипотечных банков от аналитиков «Дом.рф», средневзвешенные ставки на 19 декабря составляли 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% по кредитам на покупку готового жилья. 

Мутко предположил, что рост ставок в 2022 г. замедлит темпы выдачи ипотеки: в следующем году может быть выдано 1,4 млн кредитов против 1,7 млн выданных за 11 месяцев этого года. По мнению главы компании, замедление выдачи ипотеки меньше скажется на первичном рынке, потому что количество договоров долевого участия сейчас не уменьшается, а льготную ипотеку заменили рыночная и семейная.

17 декабря совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5% годовых. Показатель находится на рекордном с октября 2017 г. уровне. Это повышение стало седьмым за год. Ужесточая ДКП, ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4%. Из пресс-релиза регулятора следует, что этой цели удастся достичь к концу 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных