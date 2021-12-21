Мутко спрогнозировал рост ставок по ипотеке до 10-10,2%
«После повышения ключевой ставки пошли вверх и ставки ипотечные. Сегодня они где-то 9,2%. В следующем году ставки могут вырасти до 10–10,2%. Вторичный рынок, как правило, на 0,25–0,5 п. п. выше», — заявил Мутко.
По его словам, на льготную ипотеку сейчас приходится около 30% выдаваемых кредитов, а остальное — рыночная ипотека, в основном на покупку готового жилья. Согласно мониторингу предложений топ-15 ипотечных банков от аналитиков «Дом.рф», средневзвешенные ставки на 19 декабря составляли 9,5% по стандартным кредитам на новостройки и 9,6% по кредитам на покупку готового жилья.
Мутко предположил, что рост ставок в 2022 г. замедлит темпы выдачи ипотеки: в следующем году может быть выдано 1,4 млн кредитов против 1,7 млн выданных за 11 месяцев этого года. По мнению главы компании, замедление выдачи ипотеки меньше скажется на первичном рынке, потому что количество договоров долевого участия сейчас не уменьшается, а льготную ипотеку заменили рыночная и семейная.
17 декабря совет директоров ЦБ повысил ключевую ставку сразу на 1 п. п. — до 8,5% годовых. Показатель находится на рекордном с октября 2017 г. уровне. Это повышение стало седьмым за год. Ужесточая ДКП, ЦБ стремится вернуть инфляцию к 4%. Из пресс-релиза регулятора следует, что этой цели удастся достичь к концу 2022 г.