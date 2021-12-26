ЦБ намерен освободить от валютного контроля операции до 600 000 рублей

Регулятор подтвердил эту информацию изданию, назвав подготовленные поправки «очередным шагом по либерализации требований валютного контроля, направленным на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности». В Банке России сообщили, что изменения вступят в силу в ближайшее время, не уточнив конкретных сроков.