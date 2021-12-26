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Финансы

ЦБ намерен освободить от валютного контроля операции до 600 000 рублей

Ведомости

Центробанк намерен повысить лимит платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 000 до 600 000. руб. за одну операцию, сообщают «Известия» со ссылкой на документы ЦБ.

Регулятор подтвердил эту информацию изданию, назвав подготовленные поправки «очередным шагом по либерализации требований валютного контроля, направленным на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности». В Банке России сообщили, что изменения вступят в силу в ближайшее время, не уточнив конкретных сроков.

Ранее Национальный совет финансового рынка предложил до конца 2023 г. повысить до 1 млн руб. порог операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг. Сейчас эта сумма составляет 600 000 руб.

После 2023 г. порог подконтрольных операций предлагается поднять до 1,5 млн руб. Для сделок с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных