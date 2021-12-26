ЦБ намерен освободить от валютного контроля операции до 600 000 рублей
Центробанк намерен повысить лимит платежей за границу, по которым не нужно предоставлять сопроводительные документы, с 200 000 до 600 000. руб. за одну операцию, сообщают «Известия» со ссылкой на документы ЦБ.
Регулятор подтвердил эту информацию изданию, назвав подготовленные поправки «очередным шагом по либерализации требований валютного контроля, направленным на снятие нагрузки с резидентов, в том числе участников внешнеторговой деятельности». В Банке России сообщили, что изменения вступят в силу в ближайшее время, не уточнив конкретных сроков.
Ранее Национальный совет финансового рынка предложил до конца 2023 г. повысить до 1 млн руб. порог операций, о которых банки должны в обязательном порядке информировать Росфинмониторинг. Сейчас эта сумма составляет 600 000 руб.
После 2023 г. порог подконтрольных операций предлагается поднять до 1,5 млн руб. Для сделок с недвижимостью этот показатель рекомендуется установить на уровне 10 млн руб.