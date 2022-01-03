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Российский рынок акций вырос в первый день торгов 2022 года

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Российский рынок акций вырос в первый день торгов в 2022 г., свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс Мосбиржи вырос за день на 1,72% и на закрытии торгов достиг 3852,5 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на на 1,69% до 1622,75 пункта на 18:50 по мск.

Рубль также укрепился по отношению к доллару и евро. На 19:54 курс американской валюты снизился к рублю на 0,09% до 74,59 руб. Курс евро снизился к рублю на 0,32% — до 84,2 руб. по состоянию на 19:55 по мск.

Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,5% и на 20:12 по мск его цена составила $78,99 за баррель. Февральский фьючерс марки WTI вырос на 1,2% до $76,12 за баррель.

Цены на нефть также растут на фоне сообщений Reuters и «Интерфакса» о том, что завтра на заседании ОПЕК+ будет сохранен план по наращиванию добычи нефти, участники альянса не планируют его увеличивать.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных