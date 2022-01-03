Российский рынок акций вырос в первый день торгов 2022 года
Российский рынок акций вырос в первый день торгов в 2022 г., свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс Мосбиржи вырос за день на 1,72% и на закрытии торгов достиг 3852,5 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на на 1,69% до 1622,75 пункта на 18:50 по мск.
Рубль также укрепился по отношению к доллару и евро. На 19:54 курс американской валюты снизился к рублю на 0,09% до 74,59 руб. Курс евро снизился к рублю на 0,32% — до 84,2 руб. по состоянию на 19:55 по мск.
Российская валюта укрепляется на фоне роста цен на нефть, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE. Мартовский фьючерс на нефть марки Brent вырос на 1,5% и на 20:12 по мск его цена составила $78,99 за баррель. Февральский фьючерс марки WTI вырос на 1,2% до $76,12 за баррель.
Цены на нефть также растут на фоне сообщений Reuters и «Интерфакса» о том, что завтра на заседании ОПЕК+ будет сохранен план по наращиванию добычи нефти, участники альянса не планируют его увеличивать.