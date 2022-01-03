Российский рынок акций вырос в первый день торгов 2022 года

Российский рынок акций вырос в первый день торгов в 2022 г., свидетельствуют данные Мосбиржи. Индекс Мосбиржи вырос за день на 1,72% и на закрытии торгов достиг 3852,5 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на на 1,69% до 1622,75 пункта на 18:50 по мск.