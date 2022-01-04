Банки предупредили о росте отказов в кредитах из-за ограничений ЦБ

Ранее Центробанк опубликовал предварительные параметры прямых ограничений на выдачу потребительских кредитов, которые могут вступить в силу с июля 2022 г. Предполагается, что долю потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% могут ограничить для банков в 25% от всех необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций (МФО) — в 35%. Право вводить прямые лимиты для банков и МФО на выдачу кредитов у Центробанка появилось после того, как в ноябре Госдума приняла соответствующий закон.