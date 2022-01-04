Банки предупредили о росте отказов в кредитах из-за ограничений ЦБ
Российские банки могут скорректировать подходы к заемщикам из-за вступления в силу закона, согласно которому ЦБ может вводить прямые запреты на выдачу некоторых видов необеспеченных кредитов, сообщил РБК со ссылкой на представителей банков. Соответствующий закон в декабре 2021 г. подписал президент России Владимир Путин, а внедрение новых мер запланировано на 1 июля.
Банк России планирует ограничивать выдачу длинных кредитов сроком более пяти лет и работу банков с заемщиками, показатель долговой нагрузки которых больше 80%, то есть которые отдают на погашение кредита более 80% своего дохода.
Первый зампредседателя правления Совкомбанка Сергей Хотимский назвал предлагаемые ограничения разумными. Однако, по его мнению, такая мера снизит кредитную доступность на рынке, а часть его игроков могут зарегистрировать рост просроченной задолженности. Хотимский отметил, что ЦБ должен в будущем снижать эти доли аккуратно, чтобы не нанести существенных ударов по кредитной доступности.
В Райффайзенбанке такую меру назвали искусственным ограничением кредитования. По мнению руководителя управления кредитных рисков розничного сегмента банка Алексея Крамарского, ограничения ЦБ негативно отразятся на доступности кредитов, потому что клиенты, которые в состоянии обслуживать кредит, могут получить отказ или повышенную ставку.
В ВТБ заявили, что скорректируют риск-политику, если ограничения будут введены. Такая мера может сделать процесс получения кредита менее удобным для клиентов, которые обращаются за займом онлайн, потому что банку сложнее определить реальный размер доходов заемщиков удаленно.
Представитель «МТС банка» рассказал, что банк внесет небольшие изменения в кредитную политику. После введения ограничений в банке ожидают роста отказов в выдаче кредитов. Директор департамента розничных рисков Промсвязьбанка Евгений Иванов заявил, что банки скорректируют свою риск-политику, но при этом сделают акцент на программы с более гибкими условиями для конкретных клиентов.
Ранее Центробанк опубликовал предварительные параметры прямых ограничений на выдачу потребительских кредитов, которые могут вступить в силу с июля 2022 г. Предполагается, что долю потребительских кредитов с показателем долговой нагрузки (ПДН) более 80% могут ограничить для банков в 25% от всех необеспеченных кредитов, для микрофинансовых организаций (МФО) — в 35%. Право вводить прямые лимиты для банков и МФО на выдачу кредитов у Центробанка появилось после того, как в ноябре Госдума приняла соответствующий закон.