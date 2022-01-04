Просрочка россиян по ипотеке снизилась в ноябре до минимума с 2018 года

Объем просроченной задолженности россиян по ипотеке в ноябре 2021 г. уменьшился на 2,3% и составил 68,3 млрд руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Показатель стал минимальным с 2018 г. Также в ноябре количество «плохих» ипотечных долгов сократилось на 1,3%, до 30 500 кредитов – минимум с апреля 2020 г.