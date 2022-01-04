Просрочка россиян по ипотеке снизилась в ноябре до минимума с 2018 года
Объем просроченной задолженности россиян по ипотеке в ноябре 2021 г. уменьшился на 2,3% и составил 68,3 млрд руб., сообщили «РИА Новости» со ссылкой на бюро кредитных историй «Эквифакс». Показатель стал минимальным с 2018 г. Также в ноябре количество «плохих» ипотечных долгов сократилось на 1,3%, до 30 500 кредитов – минимум с апреля 2020 г.
По мнению гендиректора бюро Олега Лагуткина, объем просрочки по ипотеке снизился в основном из-за приближавшегося конца года, перед которым основные игроки рынка решили оптимизировать структуру баланса и списать наиболее безнадежные кредиты. Тренд на снижение объемов просрочки по ипотеке, который продолжается девять месяцев, может прерваться в 2022 г.
«Безусловно, эволюционному развитию ипотечного кредитования неизбежно свойственен рост объема дефолтной задолженности, поэтому в 2022 году можно ожидать роста данного показателя», — заявил Лагуткин. Он отметил, что ипотека остается наиболее качественным видом банковского кредита с минимальным уровнем риска. Сейчас риски первого года составляют не более 0,3% — минимум за современную историю ипотечного кредитования.
Ранее ВТБ сообщил, что выдача ипотеки в 2020 г. достигла исторического максимума (1,8 млн кредитов на 4,4 трлн руб.), а ипотечный портфель с учетом секьюритизации превысил 10 трлн руб., что составляет около 9,5% годового ВВП. При этом уже в январе — ноябре 2021 г. российские банки выдали ипотечные кредиты на сумму более 5 трлн руб.
По данным ЦБ, объем ипотечного кредитования на 1 декабря вырос на 30,1% в годовом выражении. После постепенной стабилизации темпов роста задолженности в июле — октябре на фоне пересмотра условий госпрограммы субсидирования процентной ставки в ноябре наблюдался повышенный спрос на кредиты, а рост задолженности составил 2,3%, отметили в Центробанке.