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Биткойну спрогнозировали рост стоимости до $100 000

Ведомости

Стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.

По оценкам банка, рыночная капитализация биткойна с поправкой на оборот сейчас меньше $700 млрд, что составляет около 20% от общей доли рынка, которую занимают вместе биткойн и золото. Стоимость золота, доступного для инвестиций, оценивается в $2,6 трлн. 

«Если доля биткойна на рынке средств сбережения «гипотетически» вырастет до 50 % в течение следующих пяти лет, его цена вырастет чуть более чем до $100 000, а совокупная годовая доходность составит 17-18%», — сообщает издание со ссылкой на главу Goldman Sachs по стратегии FX и EM Зака Пандла. 

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По словам аналитика, биткойн будет расти в цене благодаря растущей популярности среди институциональных инвесторов. Препятствием для этого может стать высокое потребление ресурсов для работы сети биткойна, но спрос на актив это обстоятельство не остановит, считает Пандла. Недостатки биткойна и золота похожи, так как с криптовалюты не платятся проценты и дивиденды, отмечает агентство.

10 ноября стоимость биткойна впервые в истории достигла $69 000, за несколько дней до этого она неоднократно обновляла исторические максимумы. В начале декабря стоимость криптовалюты снизилась с $57 482 до $42 874. До этого падение биткойна до $42 000 фиксировалось в конце сентября на фоне заявления Народного банка Китая о том, что операции с криптовалютой являются нелегальными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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