Биткойну спрогнозировали рост стоимости до $100 000

10 ноября стоимость биткойна впервые в истории достигла $69 000, за несколько дней до этого она неоднократно обновляла исторические максимумы. В начале декабря стоимость криптовалюты снизилась с $57 482 до $42 874. До этого падение биткойна до $42 000 фиксировалось в конце сентября на фоне заявления Народного банка Китая о том, что операции с криптовалютой являются нелегальными.