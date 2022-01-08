Биткойну спрогнозировали рост стоимости до $100 000
Стоимость биткойна может вырасти до $100 000, если криптовалюта отнимет рыночную долю у золота, передает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs.
По оценкам банка, рыночная капитализация биткойна с поправкой на оборот сейчас меньше $700 млрд, что составляет около 20% от общей доли рынка, которую занимают вместе биткойн и золото. Стоимость золота, доступного для инвестиций, оценивается в $2,6 трлн.
«Если доля биткойна на рынке средств сбережения «гипотетически» вырастет до 50 % в течение следующих пяти лет, его цена вырастет чуть более чем до $100 000, а совокупная годовая доходность составит 17-18%», — сообщает издание со ссылкой на главу Goldman Sachs по стратегии FX и EM Зака Пандла.
По словам аналитика, биткойн будет расти в цене благодаря растущей популярности среди институциональных инвесторов. Препятствием для этого может стать высокое потребление ресурсов для работы сети биткойна, но спрос на актив это обстоятельство не остановит, считает Пандла. Недостатки биткойна и золота похожи, так как с криптовалюты не платятся проценты и дивиденды, отмечает агентство.
10 ноября стоимость биткойна впервые в истории достигла $69 000, за несколько дней до этого она неоднократно обновляла исторические максимумы. В начале декабря стоимость криптовалюты снизилась с $57 482 до $42 874. До этого падение биткойна до $42 000 фиксировалось в конце сентября на фоне заявления Народного банка Китая о том, что операции с криптовалютой являются нелегальными.