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ВТБ завершил присоединение Запсибкомбанка к своей группе

Ведомости

Запсибкомбанк с января этого года присоединился к БМ-банку в рамках группы ВТБ. Таким образом, юридические процедуры по интеграции первого, которая велась с 2018 г., завершились, сообщила пресс-служба ВТБ.

«Запсибкомбанк — признанный лидер банковской отрасли Сибири и Урала, поэтому к интеграции его бизнеса нужно было подойти очень тщательно. Нам удалось унифицировать все сервисы и продукты, объединить офисные и банкоматные сети, а самое главное — команды и клиентов двух крупных банков», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.

Как уточнили в ВТБ, теперь клиенты Запсибкомбанка могут обслуживаться в БМ-банке и пользоваться его сервисами. Переоформлять финансовые продукты при этом не требуется.

Старые реквизиты счетов Запсибкомбанка будут действовать в течение трех месяцев. Клиентам этой кредитной организации нужно в указанный срок перейти на использование новых реквизитов и сообщить об этом контрагентам.

В ноябре 2018 г. ВТБ объявил о покупке более 70% акций тюменского Запсибкомбанка. Переговоры о сделке велись с весны 2016 г. В январе 2019 г. президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью «Интерфаксу», что сумма покупки составила 10-12 млрд руб. По данным Центробанка, сейчас ВТБ полностью владеет Запсибкомбанком.

До того как Запсибкомбанк перешел ВТБ, крупнейший пакет его акций принадлежал президенту банка Дмитрию Горицкому (бывший первый вице-губернатор Тюменской области). Напрямую и через подконтрольные компании тот владел 20,7% кредитной организации. 8,3% были у Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который осенью выкупила у ЦБ казахстанская структура «Назарбаев фонда» Pioneer Capital Invest. Еще 1,6% акций принадлежали «М2М прайвет банку» — «дочке» АТБ, у которой отозвали лицензию. Остальные акции Запсибкомбанка были распределены между его менеджерами, членами совета директоров и их родственниками, включая семью Виктора Палия, бывшего акционера «Нижневартовскнефтегаза», а также Павла Якушева, сына полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных