ВТБ завершил присоединение Запсибкомбанка к своей группе

До того как Запсибкомбанк перешел ВТБ, крупнейший пакет его акций принадлежал президенту банка Дмитрию Горицкому (бывший первый вице-губернатор Тюменской области). Напрямую и через подконтрольные компании тот владел 20,7% кредитной организации. 8,3% были у Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который осенью выкупила у ЦБ казахстанская структура «Назарбаев фонда» Pioneer Capital Invest. Еще 1,6% акций принадлежали «М2М прайвет банку» — «дочке» АТБ, у которой отозвали лицензию. Остальные акции Запсибкомбанка были распределены между его менеджерами, членами совета директоров и их родственниками, включая семью Виктора Палия, бывшего акционера «Нижневартовскнефтегаза», а также Павла Якушева, сына полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.