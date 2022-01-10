ВТБ завершил присоединение Запсибкомбанка к своей группе
Запсибкомбанк с января этого года присоединился к БМ-банку в рамках группы ВТБ. Таким образом, юридические процедуры по интеграции первого, которая велась с 2018 г., завершились, сообщила пресс-служба ВТБ.
«Запсибкомбанк — признанный лидер банковской отрасли Сибири и Урала, поэтому к интеграции его бизнеса нужно было подойти очень тщательно. Нам удалось унифицировать все сервисы и продукты, объединить офисные и банкоматные сети, а самое главное — команды и клиентов двух крупных банков», — заявил заместитель президента — председателя правления ВТБ Анатолий Печатников.
Как уточнили в ВТБ, теперь клиенты Запсибкомбанка могут обслуживаться в БМ-банке и пользоваться его сервисами. Переоформлять финансовые продукты при этом не требуется.
Старые реквизиты счетов Запсибкомбанка будут действовать в течение трех месяцев. Клиентам этой кредитной организации нужно в указанный срок перейти на использование новых реквизитов и сообщить об этом контрагентам.
В ноябре 2018 г. ВТБ объявил о покупке более 70% акций тюменского Запсибкомбанка. Переговоры о сделке велись с весны 2016 г. В январе 2019 г. президент — председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал в интервью «Интерфаксу», что сумма покупки составила 10-12 млрд руб. По данным Центробанка, сейчас ВТБ полностью владеет Запсибкомбанком.
До того как Запсибкомбанк перешел ВТБ, крупнейший пакет его акций принадлежал президенту банка Дмитрию Горицкому (бывший первый вице-губернатор Тюменской области). Напрямую и через подконтрольные компании тот владел 20,7% кредитной организации. 8,3% были у Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ), который осенью выкупила у ЦБ казахстанская структура «Назарбаев фонда» Pioneer Capital Invest. Еще 1,6% акций принадлежали «М2М прайвет банку» — «дочке» АТБ, у которой отозвали лицензию. Остальные акции Запсибкомбанка были распределены между его менеджерами, членами совета директоров и их родственниками, включая семью Виктора Палия, бывшего акционера «Нижневартовскнефтегаза», а также Павла Якушева, сына полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева.