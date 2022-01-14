ЦБ планирует добавить в тесты для инвесторов персональные задачи
Рабочая группа из представителей Центробанка и участников саморегулируемых организаций (СРО) рассмотрят вопрос о дополнении тестов для неквалифицированных инвесторов индивидуальными для каждого человека задачами, рассказал президент Национальной ассоциации участников фондового рынка (НАУФОР) Алексей Тимофеев.
Окончательное решение пока не принято, уточнил собеседник издания. В случае одобрения подобные задачи могут появиться в тестах для неквалифицированных инвесторов во втором полугодии 2022 г.
На данный момент тесты содержат вопросы, где нужно провести «относительно несложный расчет», уточнил представитель ЦБ. Тем не менее заданий с открытыми ответами там пока нет. Когда такие тесты вводились, планировалось, что по мере накопления опыта в них внесут изменения, но они не будут «принципиальными», добавили в регуляторе.
Обязательное тестирование неквалифицированных инвесторов для предоставления им доступа к более сложным финансовым продуктам было запущено в России с 1 октября 2021 г. Оно нацелено на защиту участников рынка от приобретения инструментов, в которых те не разбираются и из-за которых могут потерять средства.
По данным ЦБ, через месяц с момента запуска инициативы россияне прошли около 2,5 млн тестов. Большинство из них — 24 и 20% соответственно — были нужны для дальнейшей покупки иностранных акций и акций, не включенных в котировальные списки. Успешно в данных случаях тестирование прошли 28 и 29% брокеров соответственно. Легче всего граждане справлялись с тестами для покупки облигаций иностранных эмитентов и инвестиционных паев закрытых паевых инвестиционных фондов. Доли успешных сдач здесь составили 63 и 60% соответственно.