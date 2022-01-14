ЦБ планирует добавить в тесты для инвесторов персональные задачи

На данный момент тесты содержат вопросы, где нужно провести «относительно несложный расчет», уточнил представитель ЦБ. Тем не менее заданий с открытыми ответами там пока нет. Когда такие тесты вводились, планировалось, что по мере накопления опыта в них внесут изменения, но они не будут «принципиальными», добавили в регуляторе.