Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам
Минюст подготовил поправки в закон «Об исполнительном производстве», который предполагает введение запрета на перевод средств по так называемой «молдавской схеме» — на счета в зарубежных финорганизациях по исполнительным листам. Об этом рассказали в ведомстве «Известиям».
В министерстве хотят создать механизм перечисления средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета зарегистрированных в России финорганизаций.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — рассказали в Минюсте.
Сейчас инициативу согласовывают с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В Центробанке полагают, что мера позволит сократить объем средств, который выводится на границу. Законопроект поддерживают также в Росфинмониторинге.
Исполнительные листы предоставляются на основании решений, приговоров и прочих судебных актов и применяются для принудительного взыскания средств с должников. Банк, которому предъявили подобный документ, обязан незамедлительно перечислить деньги со счета должника взыскателю. Схема вывода средств за рубеж с помощью исполнительных листов стала популярна в 2011-2014 гг., когда действовал так называемый «молдавский ландромат». Тогда российские компании переводили деньги компаниям-пустышкам в Молдавии. Таким образом, из России вывели около $20 млрд.
По данным ЦБ, в первом полугодии 2021 г. за рубеж вывели 20 млрд руб. после 18 млрд руб. в аналогичный период 2020 г. Как отмечал регулятор, в 2020 г. проблема обналичивания через исполнительные листы обострилась: объемы такого мошенничества выросли более чем на 60% по сравнению с 2019 г. и достигли 25 млрд руб.