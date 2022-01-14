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Финансы

Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

Ведомости

Минюст подготовил поправки в закон «Об исполнительном производстве», который предполагает введение запрета на перевод средств по так называемой «молдавской схеме» — на счета в зарубежных финорганизациях по исполнительным листам. Об этом рассказали в ведомстве «Известиям».

В министерстве хотят создать механизм перечисления средств, которые подлежат взысканию на основании исполнительных документов, только на счета зарегистрированных в России финорганизаций.

«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу недобросовестных взыскателей, имеющих цель легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, ухода от налогов и дальнейшего вывода их за пределы Российской Федерации», — рассказали в Минюсте.

Сейчас инициативу согласовывают с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В Центробанке полагают, что мера позволит сократить объем средств, который выводится на границу. Законопроект поддерживают также в Росфинмониторинге.

Исполнительные листы предоставляются на основании решений, приговоров и прочих судебных актов и применяются для принудительного взыскания средств с должников. Банк, которому предъявили подобный документ, обязан незамедлительно перечислить деньги со счета должника взыскателю. Схема вывода средств за рубеж с помощью исполнительных листов стала популярна в 2011-2014 гг., когда действовал так называемый «молдавский ландромат». Тогда российские компании переводили деньги компаниям-пустышкам в Молдавии. Таким образом, из России вывели около $20 млрд.

По данным ЦБ, в первом полугодии 2021 г. за рубеж вывели 20 млрд руб. после 18 млрд руб. в аналогичный период 2020 г. Как отмечал регулятор, в 2020 г. проблема обналичивания через исполнительные листы обострилась: объемы такого мошенничества выросли более чем на 60% по сравнению с 2019 г. и достигли 25 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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