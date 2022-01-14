Минюст предложил запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам

По данным ЦБ, в первом полугодии 2021 г. за рубеж вывели 20 млрд руб. после 18 млрд руб. в аналогичный период 2020 г. Как отмечал регулятор, в 2020 г. проблема обналичивания через исполнительные листы обострилась: объемы такого мошенничества выросли более чем на 60% по сравнению с 2019 г. и достигли 25 млрд руб.