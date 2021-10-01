ЦБ зафиксировал увеличение объема вывода денег из России

В марте прошлого года Министерство финансов сообщило, что компании, которые не получили в срок купленные за рубежом товары, которым не вернули аванс за непоставленные товары или просто не заплатили за экспортированный товар из-за распространения коронавируса, будут освобождены от штрафов. При этом организации должны были доказать, что их действия обусловлены пандемией.