ЦБ зафиксировал увеличение объема вывода денег из России
Объем вывода денежных средств из России за рубеж в первом полугодии 2021 г. составил 20 млрд руб., что на 5,26% больше, чем в аналогичный период прошлого года, следует из материалов Центробанка.
«Вывод денежных средств за рубеж по сомнительным основаниям в первом полугодии 2021 г. незначительно увеличился, преимущественно за счет роста сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары при одновременном сокращении сомнительных переводов по сделкам с услугами и на счета резидентов за рубежом», — пояснил регулятор.
Доля сомнительных авансовых платежей за импортируемые товары выросла в годовом выражении на 17 п. п. до 59% от общего объема выведенных за границу средств. Еще 14% пришлись на сомнительные сделки по импорту товаров через страны Таможенного союза, по 10% — на сомнительные переводы по сделкам с услугами и ценными бумагами, 7% — на иные схемы.
В марте прошлого года Министерство финансов сообщило, что компании, которые не получили в срок купленные за рубежом товары, которым не вернули аванс за непоставленные товары или просто не заплатили за экспортированный товар из-за распространения коронавируса, будут освобождены от штрафов. При этом организации должны были доказать, что их действия обусловлены пандемией.
Общий объем сомнительных операций в банковском секторе России в январе — июне 2021 г. сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом основной спрос на теневые финансовые услуги формировался в строительном секторе (36%), торговле (24%) и секторе услуг (21%).
Объем обналичивания средств снизился почти на 20% до 31 млрд руб. 75% этой суммы пришлись на выдачи со счетов физических лиц, 21% — со счетов юридических лиц, 4% — со счетов индивидуальных предпринимателей. В первом полугодии 2020 г. эти доли составили 72, 24 и 4% соответственно.
Объем обналичивания денежных средств вне банковского сектора составил более 13 млрд руб., оставшись на уровне января — июня прошлого года. К таким операциям относятся транзитные операции повышенного риска — те, что предшествуют обналичиванию денег в банковском и иных секторах экономики, выводу денежных средств за рубеж или способствуют уклонению от уплаты налогов. Такие операции обычно сопровождаются сменой оснований входящих и исходящих платежей, «ломкой» НДС, уточнил ЦБ.