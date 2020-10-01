ЦБ зафиксировал сокращение объема сомнительных операций в банках в 1,5 раза

Наиболее заметное сокращение произошло среди операций по выводу средств за границу: в 1,7 раза за рассматриваемый период. «Такая динамика в основном связана с сокращением сомнительных переводов по сделкам с услугами», — пояснил регулятор. Отмечается, что авансовые платежи за импортируемые товары были наиболее частым основанием для вывода средств, оно использовалось в 42% случаев.