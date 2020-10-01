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ЦБ зафиксировал сокращение объема сомнительных операций в банках в 1,5 раза

Ведомости

Объем сомнительных операций в банковском секторе России в первом полугодии этого года был в 1,5 раза меньше, чем в сопоставимый период прошлого года, сообщает пресс-служба Банка России. Сомнительными считаются операции по выводу средств за рубеж и обналичиванию денег.

Наиболее заметное сокращение произошло среди операций по выводу средств за границу: в 1,7 раза за рассматриваемый период. «Такая динамика в основном связана с сокращением сомнительных переводов по сделкам с услугами», — пояснил регулятор. Отмечается, что авансовые платежи за импортируемые товары были наиболее частым основанием для вывода средств, оно использовалось в 42% случаев. 

Объем обналичивания в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизился в 1,4 раза, добавили в ЦБ. В структуре таких операций преобладала выдача денег со счетов физических лиц: 72% от всех случаев обналичивания.

Самым популярным сектором экономики для проведения сомнительных финансовых операций, как и в прошлом году, осталось строительство: на него пришлось 38% сделок. В топ-3 также вошли торговля и сектор услуг — 25% и 21% соответственно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных