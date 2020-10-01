ЦБ зафиксировал сокращение объема сомнительных операций в банках в 1,5 раза
Объем сомнительных операций в банковском секторе России в первом полугодии этого года был в 1,5 раза меньше, чем в сопоставимый период прошлого года, сообщает пресс-служба Банка России. Сомнительными считаются операции по выводу средств за рубеж и обналичиванию денег.
Наиболее заметное сокращение произошло среди операций по выводу средств за границу: в 1,7 раза за рассматриваемый период. «Такая динамика в основном связана с сокращением сомнительных переводов по сделкам с услугами», — пояснил регулятор. Отмечается, что авансовые платежи за импортируемые товары были наиболее частым основанием для вывода средств, оно использовалось в 42% случаев.
Объем обналичивания в первом полугодии 2020 г. по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. снизился в 1,4 раза, добавили в ЦБ. В структуре таких операций преобладала выдача денег со счетов физических лиц: 72% от всех случаев обналичивания.
Самым популярным сектором экономики для проведения сомнительных финансовых операций, как и в прошлом году, осталось строительство: на него пришлось 38% сделок. В топ-3 также вошли торговля и сектор услуг — 25% и 21% соответственно.