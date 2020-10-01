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«Коммерсантъ»: ФСИН планирует ликвидировать «колл-центры» в тюрьмах

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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) составила план по борьбе с фальшивыми банковскими колл-центрами, организованными заключенными, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства. Эту информацию подтвердил источник издания в правительстве.

Топ-менеджер госкорпорации «Ростех», которая сотрудничает с ведомством по цифровизации, рассказал, что ФСИН хочет запросить из бюджета около 3 млрд руб. на оснащение тюрем высокотехнологичным оборудованием, которое будет глушить сотовую связь. «Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — пояснили в «Ростехе».

Источник в госкорпорации добавил, что ФСИН не хочет использовать устройства для постоянного генератора помех, потому что их излучение может плохо сказаться на здоровье сотрудников тюрем и осужденных.

Представители банков и специалисты в области информационной безопасности говорят о массовой работе нелегальных колл-центров из тюрем. В Сбербанке изданию сообщили, что с начала 2020 г. клиенты почти 2,9 млн раз пожаловались на звонки мошенников, что более чем вдвое больше по сравнению с 2019 г. В «Альфа-банке» заявили о существенном росте звонков мошенников в период пандемии коронавируса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных