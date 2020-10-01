«Коммерсантъ»: ФСИН планирует ликвидировать «колл-центры» в тюрьмах
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) составила план по борьбе с фальшивыми банковскими колл-центрами, организованными заключенными, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на высокопоставленного сотрудника ведомства. Эту информацию подтвердил источник издания в правительстве.
Топ-менеджер госкорпорации «Ростех», которая сотрудничает с ведомством по цифровизации, рассказал, что ФСИН хочет запросить из бюджета около 3 млрд руб. на оснащение тюрем высокотехнологичным оборудованием, которое будет глушить сотовую связь. «Планируется применять комплекс средств: где-то это экранирование сигнала, где-то — генераторы выборочных помех. Например, один модуль такого устройства сканирует эфир и, когда находит устойчивый сигнал, бросает туда помехи. То есть он работает не постоянно, а ситуативно», — пояснили в «Ростехе».
Источник в госкорпорации добавил, что ФСИН не хочет использовать устройства для постоянного генератора помех, потому что их излучение может плохо сказаться на здоровье сотрудников тюрем и осужденных.
Представители банков и специалисты в области информационной безопасности говорят о массовой работе нелегальных колл-центров из тюрем. В Сбербанке изданию сообщили, что с начала 2020 г. клиенты почти 2,9 млн раз пожаловались на звонки мошенников, что более чем вдвое больше по сравнению с 2019 г. В «Альфа-банке» заявили о существенном росте звонков мошенников в период пандемии коронавируса.