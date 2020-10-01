«Коммерсантъ»: ФСИН планирует ликвидировать «колл-центры» в тюрьмах

Представители банков и специалисты в области информационной безопасности говорят о массовой работе нелегальных колл-центров из тюрем. В Сбербанке изданию сообщили, что с начала 2020 г. клиенты почти 2,9 млн раз пожаловались на звонки мошенников, что более чем вдвое больше по сравнению с 2019 г. В «Альфа-банке» заявили о существенном росте звонков мошенников в период пандемии коронавируса.