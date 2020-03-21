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Минфин отменит штрафы для экспортеров и импортеров за проблемы с поставками

Сейчас им грозит наказание за невозврат выручки или авансов
Анна Червонная
М. Стулов / Ведомости

Минфин освободит от штрафов компании, не получившие в срок купленные за рубежом товары, которым не вернули аванс за не поставленные товары или просто не заплатили за экспортированный товар из-за распространения вируса. Об этом министерство сообщило 20 марта.

Закон о валютном контроле обязывает экспортеров возвращать на российские счета полученную валютную выручку точно в срок, заявленный в контракте, а импортеров – возвращать аванс за непоставленные товары. Штраф – 1/150 ключевой ставки ЦБ (сейчас 6%) за каждый день просрочки от всей суммы. Даже малейшее несоблюдение требований может стать причиной штрафа или уголовной ответственности. В 2019 г. из-за невозврата валютной выручки в Россию было возбуждено 190 уголовных дел, говорилось в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).

Теперь, если контрагент не доставил в срок товар, не вернул аванс или не оплатил поставку, предпринимателям не будут грозить штрафы. При этом компания должна будет доказать, что это связано с эпидемией вируса.

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Теперь почти все товары можно будет купить без конкурса

Правительство подготовило и другие меры поддержи экспортеров и импортеров. Власти готовы субсидировать ставки кредитов, которые предприятия возьмут, чтобы сформировать запасы, а также упростит импорт – обнулит ввозные пошлины (список товаров будет утвержден позднее). Для некоторых импортных товаров уже запущен «зеленый коридор».

Меры правильные, из-за девальвации рубля сложно оплачивать импортные комплектующие, а остановка производства комплектующих в Китае приводит к задержкам наших поставок, жалуется президент ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. Идею поддерживает и директор «Содружества» Александр Шендерюк-Жидков, сейчас могут быть проблемы с поставкой оборудования, например, из-за-за того, что всех водителей, следующих из-за рубежа, отравляют на двухнедельный карантин, объясняет он.

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Рисков, что власти будут применять сразу уголовную ответственность, нет, считает Макаров. Сейчас такие риски еще есть, но скоро ответственность будет смягчена, обращает внимание эксперт центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при президенте Александра Коваль. Госдума приняла в третьем чтении законопроект президента Владимира Путина, по которому за невозврат валютной выручки сначала предпринимателям грозит административная, а не уголовная ответственность. Также сумма крупного нарушения повышена с 9 млн до 100 млн руб., а особо крупного – с 45 млн до 150 млн руб. Не совсем понятно, что изменилось: действующее законодательство и так освобождает от административной ответственности, если вина не доказана, удивлена старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина.

Антикризисные меры также готовит Евразийская экономическая комиссия со странами ЕАЭС, в том числе по таможенно-тарифной политике.

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