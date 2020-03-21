Минфин отменит штрафы для экспортеров и импортеров за проблемы с поставками
Минфин освободит от штрафов компании, не получившие в срок купленные за рубежом товары, которым не вернули аванс за не поставленные товары или просто не заплатили за экспортированный товар из-за распространения вируса. Об этом министерство сообщило 20 марта.
Закон о валютном контроле обязывает экспортеров возвращать на российские счета полученную валютную выручку точно в срок, заявленный в контракте, а импортеров – возвращать аванс за непоставленные товары. Штраф – 1/150 ключевой ставки ЦБ (сейчас 6%) за каждый день просрочки от всей суммы. Даже малейшее несоблюдение требований может стать причиной штрафа или уголовной ответственности. В 2019 г. из-за невозврата валютной выручки в Россию было возбуждено 190 уголовных дел, говорилось в материалах Федеральной таможенной службы (ФТС).
Теперь, если контрагент не доставил в срок товар, не вернул аванс или не оплатил поставку, предпринимателям не будут грозить штрафы. При этом компания должна будет доказать, что это связано с эпидемией вируса.
Правительство подготовило и другие меры поддержи экспортеров и импортеров. Власти готовы субсидировать ставки кредитов, которые предприятия возьмут, чтобы сформировать запасы, а также упростит импорт – обнулит ввозные пошлины (список товаров будет утвержден позднее). Для некоторых импортных товаров уже запущен «зеленый коридор».
Меры правильные, из-за девальвации рубля сложно оплачивать импортные комплектующие, а остановка производства комплектующих в Китае приводит к задержкам наших поставок, жалуется президент ассоциации разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентин Макаров. Идею поддерживает и директор «Содружества» Александр Шендерюк-Жидков, сейчас могут быть проблемы с поставкой оборудования, например, из-за-за того, что всех водителей, следующих из-за рубежа, отравляют на двухнедельный карантин, объясняет он.
Рисков, что власти будут применять сразу уголовную ответственность, нет, считает Макаров. Сейчас такие риски еще есть, но скоро ответственность будет смягчена, обращает внимание эксперт центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при президенте Александра Коваль. Госдума приняла в третьем чтении законопроект президента Владимира Путина, по которому за невозврат валютной выручки сначала предпринимателям грозит административная, а не уголовная ответственность. Также сумма крупного нарушения повышена с 9 млн до 100 млн руб., а особо крупного – с 45 млн до 150 млн руб. Не совсем понятно, что изменилось: действующее законодательство и так освобождает от административной ответственности, если вина не доказана, удивлена старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина.
Антикризисные меры также готовит Евразийская экономическая комиссия со странами ЕАЭС, в том числе по таможенно-тарифной политике.