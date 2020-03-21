Минфин отменит штрафы для экспортеров и импортеров за проблемы с поставками

Рисков, что власти будут применять сразу уголовную ответственность, нет, считает Макаров. Сейчас такие риски еще есть, но скоро ответственность будет смягчена, обращает внимание эксперт центра Россия-ОЭСР РАНХиГС при президенте Александра Коваль. Госдума приняла в третьем чтении законопроект президента Владимира Путина, по которому за невозврат валютной выручки сначала предпринимателям грозит административная, а не уголовная ответственность. Также сумма крупного нарушения повышена с 9 млн до 100 млн руб., а особо крупного – с 45 млн до 150 млн руб. Не совсем понятно, что изменилось: действующее законодательство и так освобождает от административной ответственности, если вина не доказана, удивлена старший научный сотрудник РАНХиГС Галина Баландина.