Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с мая 2021 года
Долларовый индекс Мосбиржи в ходе торгов 14 января опустился ниже 1500 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз он находился ниже этой отметки 4 мая прошлого года.
По состоянию на 12:47 мск индекс РТС падал на 1,76% до 1490,32 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи снижался до 3604,69 (-191%), при этом в ходе сессии он опускался ниже 3600 пунктов впервые с середины декабря. Курс доллара опустился до 76,1 рубля за доллар США, евро торгуется по 87,2 рубля.
Индекс голубых фишек теряет 1,4%. Дешевеют акции как промышленных и нефтегазовых компаний, так и акции банков и ритейлеров. Среди аутсайдеров — TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк» (-7,38%), Fix Price (-5,6%), Глобалтранс (-5,25%), VK (-5,09%). Бумаги En+ Group дешевели на 4,99%, Сбербанка — на 4,31%. Лидерами роста стали Якутская топливно-энергетическая компания (+5,13%), банк «Приморье» (+3,65%) и Тамбовэнергосбыт (+3,15%).