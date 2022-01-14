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Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с мая 2021 года

Ведомости

Долларовый индекс Мосбиржи в ходе торгов 14 января опустился ниже 1500 пунктов, свидетельствуют данные торговой площадки. В последний раз он находился ниже этой отметки 4 мая прошлого года.

По состоянию на 12:47 мск индекс РТС падал на 1,76% до 1490,32 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи снижался до 3604,69 (-191%), при этом в ходе сессии он опускался ниже 3600 пунктов впервые с середины декабря. Курс доллара опустился до 76,1 рубля за доллар США, евро торгуется по 87,2 рубля.

Индекс голубых фишек теряет 1,4%. Дешевеют акции как промышленных и нефтегазовых компаний, так и акции банков и ритейлеров. Среди аутсайдеров — TCS Group Holding, в которую входит «Тинькофф банк» (-7,38%), Fix Price (-5,6%), Глобалтранс (-5,25%), VK (-5,09%). Бумаги En+ Group дешевели на 4,99%, Сбербанка — на 4,31%. Лидерами роста стали Якутская топливно-энергетическая компания (+5,13%), банк «Приморье» (+3,65%) и Тамбовэнергосбыт (+3,15%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных