Индекс РТС опустился ниже 1500 пунктов впервые с мая 2021 года

По состоянию на 12:47 мск индекс РТС падал на 1,76% до 1490,32 пункта. Рублевый индекс Мосбиржи снижался до 3604,69 (-191%), при этом в ходе сессии он опускался ниже 3600 пунктов впервые с середины декабря. Курс доллара опустился до 76,1 рубля за доллар США, евро торгуется по 87,2 рубля.