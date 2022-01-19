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Финансы

Объем вложений России в госбумаги США сократился до $2,4 млрд

Ведомости

Россия в ноябре прошлого года сократила вложения в государственные ценные бумаги США до $2,409 млрд, следует из данных американского минфина. Месяцем ранее этот показатель составлял $3,72 млрд.

В ноябре доля долгосрочных облигаций в российском портфеле снизилась с $554 млн до $101 млн, краткосрочных — с $3,166 млрд до $2,308 млрд.

Крупнейшими держателями американских государственных ценных бумаг остались Япония ($1,34 трлн) и Китай ($1,08 трлн), они увеличили свои вложения в госдолг США по сравнению с октябрем 2021 г. Третье место продолжает занимать Великобритания ($621,6 млрд). Люксембург вновь занял четвертую строчку с $334,4 млрд, сместив Ирландию, портфель которой составляет $331,2 млрд

Российские вложения в американские гособлигации находились на максимальном уровне в октябре 2010 г. Тогда они достигали $176,3 млрд. В апреле 2018 г. ЦБ начал распродавать американские госбумаги на фоне антироссийских санкций, в тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до $3,85 млрд. За следующий месяц объем вложений вновь вырос (до $6,85 млрд) за счет краткосрочных облигаций, но уже в мае 2020 г. сократился до $5,39 млрд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных