Объем вложений России в госбумаги США сократился до $2,4 млрд

Российские вложения в американские гособлигации находились на максимальном уровне в октябре 2010 г. Тогда они достигали $176,3 млрд. В апреле 2018 г. ЦБ начал распродавать американские госбумаги на фоне антироссийских санкций, в тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до $3,85 млрд. За следующий месяц объем вложений вновь вырос (до $6,85 млрд) за счет краткосрочных облигаций, но уже в мае 2020 г. сократился до $5,39 млрд.