Объем вложений России в госбумаги США сократился до $2,4 млрд
Россия в ноябре прошлого года сократила вложения в государственные ценные бумаги США до $2,409 млрд, следует из данных американского минфина. Месяцем ранее этот показатель составлял $3,72 млрд.
В ноябре доля долгосрочных облигаций в российском портфеле снизилась с $554 млн до $101 млн, краткосрочных — с $3,166 млрд до $2,308 млрд.
Крупнейшими держателями американских государственных ценных бумаг остались Япония ($1,34 трлн) и Китай ($1,08 трлн), они увеличили свои вложения в госдолг США по сравнению с октябрем 2021 г. Третье место продолжает занимать Великобритания ($621,6 млрд). Люксембург вновь занял четвертую строчку с $334,4 млрд, сместив Ирландию, портфель которой составляет $331,2 млрд
Российские вложения в американские гособлигации находились на максимальном уровне в октябре 2010 г. Тогда они достигали $176,3 млрд. В апреле 2018 г. ЦБ начал распродавать американские госбумаги на фоне антироссийских санкций, в тот месяц их объем сократился почти вдвое, с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае — до $14,9 млрд. К февралю 2020 г. этот показатель снизился до $12,58 млрд, а к марту — до $3,85 млрд. За следующий месяц объем вложений вновь вырос (до $6,85 млрд) за счет краткосрочных облигаций, но уже в мае 2020 г. сократился до $5,39 млрд.