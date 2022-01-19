«Роснано» договорилось с Совкомбанком о реструктуризации долга

19 ноября Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. В регуляторе позже сообщили, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на Мосбирже. С понедельника, 22 ноября, торги были возобновлены.