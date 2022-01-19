«Роснано» договорилось с Совкомбанком о реструктуризации долга
«Документы подписаны 30 декабря 2021 г. и предусматривают досрочное погашение банку кредита в размере 15 млрд руб., а также ретроспективный перерасчет процентной ставки по кредиту», — отмечается в сообщении. Помимо части главного долга в декабре 2021 г. погашены выпуски облигаций «со значительным участием физических лиц», отметили в госкомпании.
Помимо банковских кредитов у «Роснано» в обращении находятся девять выпусков облигаций общим объемом более 67 млрд руб. 1 декабря был погашен выпуск бондов на 4,5 млрд руб. вместе с купоном, а 14 и 17 декабря оно рассчиталось с инвесторами по двум купонам на 185,13 млн и 572,22 млн руб., что покрывалось госгарантиями.
Три выпуска с госгарантией Минфина: у двух на 18 млрд руб. обеспечен номинал, еще один, на 13,4 млрд руб., обеспечен полностью. По пяти выпускам в декабре «Роснано» должно выплатить купон. Таким образом, госгарантии не распространяются на выпуск облигаций на общую сумму порядка 40,2 млрд руб.
19 ноября Мосбиржа приостановила торги облигациями «Роснано» по предписанию ЦБ. В регуляторе позже сообщили, что Центробанк получил информацию о том, что «Роснано» обсуждает с узким кругом кредиторов возможные сценарии реструктуризации долга госкомпании. Чтобы не создавать условий для инсайдерской торговли на бирже до официального опубликования информации о переговорах, ЦБ 19 ноября принял решение о приостановке торгов облигациями «Роснано» на Мосбирже. С понедельника, 22 ноября, торги были возобновлены.
В тот же день, когда Мосбиржа приостановила торги, «Роснано» опубликовало на своем сайте сообщение о том, что компания провела встречу с кредиторами и крупными держателями облигаций. «Роснано» обсудило возможные сценарии реструктуризации долгов для того, чтобы избежать «наиболее негативных сценариев». «Было констатировано, что накопленный непропорциональный долг и текущая финансовая модель общества требуют корректировок», — отмечается в сообщении компании.
Позже в Минфине сообщили, что правительство рассматривает разные варианты повышения эффективности «Роснано», но ни один из них не предполагает невыполнения обязательств по долгам компании, обеспеченных госгарантией. Правительство уже приняло решение по смене совета директоров, уточнили в ведомстве. Прорабатываются в том числе механизмы по выходу из исторического проектного портфеля госкорпорации.