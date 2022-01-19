В России средний размер ипотеки вырос за год на 25%
Средний размер ипотечного кредита в России вырос за год на 25%, или 650 000 руб., и составил по итогам декабря 2021 г. 3,28 млн руб., сообщило Объединенное кредитное бюро со ссылкой на данные сервиса «Кредистория». В декабре 2020 г. средний размер ипотеки россиян составлял 2,63 млн руб.
Среди 30 регионов, где люди берут больше всего ипотечных кредитов, самый высокий рост показателя зарегистрирован в Краснодарском крае, где введен мораторий на новое строительство, — 32%. Также значительно вырос средний размер ипотеки в Ставропольском крае и Омской области — на 26%, в Воронежской области — на 23%, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — на 23%. Меньше всего вырос размер ипотеки в Свердловской области — на 13%, в Югре — на 14%, Башкортостане и Пермском крае — на 15%, в Хабаровском крае и Москве — на 16%.
Гендиректор «Кредистории» Артур Александрович пояснил, что квадратный метр вторичного жилья подорожал за год примерно на 20% из-за многих факторов, в том числе роста спроса на недвижимость, высокой инфляции, побочных эффектов льготной программы ипотеки и т. д. «Поскольку брать в долг теперь приходится больше, то для снижения долговой нагрузки россиянам сейчас приходится брать кредит на 2,5 года дольше, чем заемщикам в конце 2020 г. Средний срок кредитования почти достиг 20 лет», — добавил он.
Ранее Frank RG сообщил, что выдача ипотечных кредитов в декабре 2021 г. установила абсолютный рекорд за месяц — россияне взяли кредитов на 654,5 млрд руб. Показатель на 3% больше уровня ноября 2021 г. и на 27% выше уровня декабря 2020 г. Сумма выданных за весь 2021 г. кредитов также установила рекорд и достигла 5,8 трлн руб. – это почти на 30% больше, чем в 2020 г.
Программу «Льготная ипотека» запустили в 2020 г. в качестве одной из мер поддержки россиян и строительной отрасли. Она позволяет получить кредит по ставке 7% годовых на покупку жилья или строительство частного дома, разницу между льготной ставкой и рыночной банкам возмещает государство. Для всех регионов установлена одинаковая максимальная сумма кредита – 3 млн руб., а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% стоимости жилья. Программа льготной ипотеки будет действовать до 1 июля 2022 г.
Инфляция в России преодолела целевой уровень Центробанка в 4% в конце 2020 г., а затем продолжила ускоряться. По данным Росстата, в 2021 г. инфляция составила 8,4%. По оценке ЦБ, инфляция в России вернется к цели в 4% ближе к концу 2022 г.