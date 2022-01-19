В России средний размер ипотеки вырос за год на 25%

Среди 30 регионов, где люди берут больше всего ипотечных кредитов, самый высокий рост показателя зарегистрирован в Краснодарском крае, где введен мораторий на новое строительство, — 32%. Также значительно вырос средний размер ипотеки в Ставропольском крае и Омской области — на 26%, в Воронежской области — на 23%, в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — на 23%. Меньше всего вырос размер ипотеки в Свердловской области — на 13%, в Югре — на 14%, Башкортостане и Пермском крае — на 15%, в Хабаровском крае и Москве — на 16%.