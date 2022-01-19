ЦБ предложил создать специальный счет в дополнение ко вкладу для малоимущих

«Кроме того, мы планируем создать похожий инструмент уже для текущего счета, там ставка не "ключевая плюс", а скорее, "ключевая минус". Но это тоже начисление остатка на текущий счет, так что, на мой взгляд, выгодно и привлекательно для достаточно большой категории наших граждан», — рассказал Мамута (цитата по «Интерфаксу»).