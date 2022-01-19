ЦБ предложил создать специальный счет в дополнение ко вкладу для малоимущих
Центробанк предложил создать специальный текущий счет для малоимущих россиян в дополнение к депозиту, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. В декабре регулятор предложил ввести вклады для малоимущих людей, по которым будут гарантированно начисляться проценты в привязке к ключевой ставке или инфляции. Ограничение по вкладу составит 100 000 руб.
«Кроме того, мы планируем создать похожий инструмент уже для текущего счета, там ставка не "ключевая плюс", а скорее, "ключевая минус". Но это тоже начисление остатка на текущий счет, так что, на мой взгляд, выгодно и привлекательно для достаточно большой категории наших граждан», — рассказал Мамута (цитата по «Интерфаксу»).
О намерении создать вклад для граждан с невысокими доходами ранее сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Предполагается, что человек сможет открыть только один подобный депозит с ограниченной суммой. Точные параметры данного продукта сейчас обсуждаются, заявил «Ведомостям» представитель регулятора. ЦБ рассматривает два варианта, к чему будет привязана сниженная ставка по таким депозитам: к ключевой ставке или инфляции
Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор изучает два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан. Первый вариант подразумевает, что это можно реализовать за счет прибыли самих банков. Вторым способом может быть субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила глава ЦБ.