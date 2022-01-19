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Финансы

ЦБ предложил создать специальный счет в дополнение ко вкладу для малоимущих

Ведомости

Центробанк предложил создать специальный текущий счет для малоимущих россиян в дополнение к депозиту, сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута. В декабре регулятор предложил ввести вклады для малоимущих людей, по которым будут гарантированно начисляться проценты в привязке к ключевой ставке или инфляции. Ограничение по вкладу составит 100 000 руб.

«Кроме того, мы планируем создать похожий инструмент уже для текущего счета, там ставка не "ключевая плюс", а скорее, "ключевая минус". Но это тоже начисление остатка на текущий счет, так что, на мой взгляд, выгодно и привлекательно для достаточно большой категории наших граждан», — рассказал Мамута (цитата по «Интерфаксу»).

О намерении создать вклад для граждан с невысокими доходами ранее сообщила заместитель председателя ЦБ Ольга Полякова. Предполагается, что человек сможет открыть только один подобный депозит с ограниченной суммой. Точные параметры данного продукта сейчас обсуждаются, заявил «Ведомостям» представитель регулятора. ЦБ рассматривает два варианта, к чему будет привязана сниженная ставка по таким депозитам: к ключевой ставке или инфляции

Позже председатель ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор изучает два варианта повышения доходности по специальным депозитам, предназначенным для малообеспеченных граждан. Первый вариант подразумевает, что это можно реализовать за счет прибыли самих банков. Вторым способом может быть субсидирование со стороны правительства. Реализовать это потенциально возможно за счет повышения отчислений по дивидендам со стороны банков, пояснила глава ЦБ.

Ранее по теме: ЦБ рассказал о способах повышения доходности вкладов для малообеспеченных

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных