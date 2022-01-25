Выдача потребкредитов в России выросла на треть в 2021 году

Генеральный директор ОКБ Артур Александрович заявил, что число заемщиков, которые берут потребкредиты, с 2016 г. выросло вдвое «на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения». По данным Росстата, в 2016 г. объем реальных располагаемых доходов населения страны (доходы, остающиеся после уплаты налогов и сборов, скорректированные на инфляцию) снизился на 4,5%, а в 2017 — на 0,5%. В последующие два года наблюдался рост на 0,4 и 1% соответственно. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса показатель снова упал — на 2,8%.