Выдача потребкредитов в России выросла на треть в 2021 году
Россияне оформили 19,3 млн потребительских кредитов в 2021 г., что на 33% больше, чем в 2020 г., следует из данных сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» («ОКБ»), располагающего сведениями примерно о 97% банковских заемщиках (единственный, у кого есть данные Сбербанка).
В декабре прошлого года граждане получили 1,76 млн кредитов наличными. Это на 22% больше, чем в аналогичный месяц 2020 г.
Генеральный директор ОКБ Артур Александрович заявил, что число заемщиков, которые берут потребкредиты, с 2016 г. выросло вдвое «на фоне снижения реальных располагаемых доходов населения». По данным Росстата, в 2016 г. объем реальных располагаемых доходов населения страны (доходы, остающиеся после уплаты налогов и сборов, скорректированные на инфляцию) снизился на 4,5%, а в 2017 — на 0,5%. В последующие два года наблюдался рост на 0,4 и 1% соответственно. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса показатель снова упал — на 2,8%.
Еще одной причиной роста потребительского кредитования Александрович назвал низкую базу 2020 г. В течение него граждане оформили 14,5 млн ссуд данного вида после 15,4 млн в 2019 г. (-5,7%).
«В 2021 году рост количества выданных кредитов сразу на треть обусловлен также относительно низкими показателями 2020 года из-за спада кредитования в первую волную коронавируса», — сказал он.
Среди 30 регионов-лидеров по числу оформленных потребкредитов наибольший годовой прирост выдач наблюдался в Иркутской области — 40%. В топ-5 вошли Татарстан с 39%, а также Тюменская область, Московская область и Москва — по 38% соответственно. Наименьшие значения зафиксированы в Удмуртии, на Алтае, в Самарской и Омской областях — по 28% соответственно.
Ранее аналитики Национального бюро кредитных историй сообщили, что средний размер потребкредита в России в декабре достиг минимальных с сентября 2020 г. 218 900 руб. Опрошенные «Ведомостями» эксперты назвали несколько причин для этого. В частности, некоторые банки стали выдавать ссуды на маленькую сумму и на срок в несколько месяцев. Вдобавок Центробанк повысил коэффициенты риска по потребкредитам, которые сказались на уровне одобрения банков. Наконец, в России наблюдаются сложности с дорогими товарами, например нехватка машин или подорожание стройматериалов.