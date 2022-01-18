Средний размер потребкредита упал до минимума с сентября 2020 года

В то же время в марте ЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку для возвращения разогнавшейся инфляции к цели в 4%. В мае и июне средний чек кредита наличными падал, в июле чуть увеличился, а затем, до октября включительно, колебался в пределах 269 000—272 000 руб. В ноябре и декабре показатель вновь стал заметно снижаться.