Средний размер потребкредита упал до минимума с сентября 2020 года
Средний размер потребительского кредита в России в декабре 2021 г. составил 218 900 руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель снижается третий месяц подряд, теперь он достиг минимума с сентября 2020 г. Тогда он был 200 700 руб.
По сравнению с ноябрем средний чек по кредиту наличными в стране упал на 8,9%: в тот месяц сумма составила 240 300 руб. В годовом выражении сокращение оказалось меньше — 1,3%, с 221 800 руб.
Подобная динамика зафиксирована почти во всех рассматриваемых регионах. Наибольшее сокращение в годовом выражении отмечено в Ханты-Мансийском АО (-17,2%), Пермском крае (-11,7%), Свердловской области (-11,2%), Москве (-10,8%) и Красноярском крае (-9,2%). В то же время в ряде регионов, вопреки общей тенденции, наблюдался рост средний суммы кредита наличными. Речь идет о Новосибирской области (+7,4%), Алтайском (+6,9%) и Приморском (+5,5%) краях, а также Омской области (+5,2%) и Краснодарском крае (+2,5%).
Средний размер потребкредита в России стал расти быстрыми темпами с начала 2021 г. Тогда ключевая ставка Центробанка составляла исторически минимальные 4,25% годовых. Если в январе рассматриваемая сумма была на уровне 224 600 руб., то уже в апреле впервые в истории преодолела порог в 300 000 руб. и достигла 304 500 руб.
В то же время в марте ЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку для возвращения разогнавшейся инфляции к цели в 4%. В мае и июне средний чек кредита наличными падал, в июле чуть увеличился, а затем, до октября включительно, колебался в пределах 269 000—272 000 руб. В ноябре и декабре показатель вновь стал заметно снижаться.
Как рассказал «Ведомостям» в декабре зампред правления банка «Хоум кредит» Александр Васильев, некоторые банки стали выдавать ссуды на маленькую сумму и на срок в несколько месяцев, что поспособствовало снижению среднего размера займа. На ситуацию повлияло и повышение ЦБ коэффициентов риска по потребкредитам, которые сказались на уровне одобрения банков, а также сложности с дорогими товарами, например нехватка машин или подорожание стройматериалов.