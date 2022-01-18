Газета
Финансы

Средний размер потребкредита упал до минимума с сентября 2020 года

Ведомости

Средний размер потребительского кредита в России в декабре 2021 г. составил 218 900 руб., говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Показатель снижается третий месяц подряд, теперь он достиг минимума с сентября 2020 г. Тогда он был 200 700 руб.

По сравнению с ноябрем средний чек по кредиту наличными в стране упал на 8,9%: в тот месяц сумма составила 240 300 руб. В годовом выражении сокращение оказалось меньше — 1,3%, с 221 800 руб. 

Подобная динамика зафиксирована почти во всех рассматриваемых регионах. Наибольшее сокращение в годовом выражении отмечено в Ханты-Мансийском АО (-17,2%), Пермском крае (-11,7%), Свердловской области (-11,2%), Москве (-10,8%) и Красноярском крае (-9,2%). В то же время в ряде регионов, вопреки общей тенденции, наблюдался рост средний суммы кредита наличными. Речь идет о Новосибирской области (+7,4%), Алтайском (+6,9%) и Приморском (+5,5%) краях, а также Омской области (+5,2%) и Краснодарском крае (+2,5%).

Средний размер потребкредита в России стал расти быстрыми темпами с начала 2021 г. Тогда ключевая ставка Центробанка составляла исторически минимальные 4,25% годовых. Если в январе рассматриваемая сумма была на уровне 224 600 руб., то уже в апреле впервые в истории преодолела порог в 300 000 руб. и достигла 304 500 руб. 

В то же время в марте ЦБ начал ужесточать денежно-кредитную политику, повышая ключевую ставку для возвращения разогнавшейся инфляции к цели в 4%. В мае и июне средний чек кредита наличными падал, в июле чуть увеличился, а затем, до октября включительно, колебался в пределах 269 000—272 000 руб. В ноябре и декабре показатель вновь стал заметно снижаться.

Как рассказал «Ведомостям» в декабре зампред правления банка «Хоум кредит» Александр Васильев, некоторые банки стали выдавать ссуды на маленькую сумму и на срок в несколько месяцев, что поспособствовало снижению среднего размера займа. На ситуацию повлияло и повышение ЦБ коэффициентов риска по потребкредитам, которые сказались на уровне одобрения банков, а также сложности с дорогими товарами, например нехватка машин или подорожание стройматериалов.

Ранее по теме: Средний размер платежа по кредиту наличными снижается

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных