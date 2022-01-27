ВТБ: спрос на обмен валюты вырос вдвое на фоне обвала рубля
Ежедневный объем обмена валюты клиентами ВТБ в период с 24 по 26 января вырос практически вдвое по сравнению с показателями 10-23 января, сообщила пресс-служба госбанка. Это произошло на фоне падения курса рубля относительно доллара и евро.
«За понедельник-среду текущей недели средний суточный объем конверсионных операций вырос почти вдвое по сравнению с уровнем первых двух рабочих недель этого года. При этом основная часть оборота приходится на продажу населением валюты (около 60%)», — рассказали в кредитной организации.
В ВТБ отметили, что с 10 по 23 января доля продажи валюты также составляла примерно 60% от общего объема конверсионных операций. Это свидетельствует об усилении тренда на девалютизацию сбережений населения, считают в банке.
По словам начальника управления «Сбережения» ВТБ Максима Степочкина, граждане до сих пор считают иностранную валюту одним из надежных способов диверсификации сбережений, который позволяет им зарабатывать на курсовой разнице. В то же время тренд на дедолларизацию наблюдается в России на протяжении нескольких лет и в этом году продолжится, полагает топ-менеджер. В ВТБ ожидают, что портфель валютных депозитов в российском банковском секторе в 2022 г. сократится минимум на 7% относительно 2021 г.
Рубль стал резко падать по отношению к мировым валютам на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины. Западные страны утверждают, что Россия может вторгнуться на территорию республики, так как на границе между государствами наблюдается наращивание российского военного контингента. США и Евросоюз (ЕС) говорят о санкциях, которые последуют для страны при реализации данного сценария. При этом в Москве утверждают, что не представляют угрозы для других и проводят учения и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории.
Несмотря на это, США объявили об эвакуации семей своих дипломатов с Украины, а также разрешили уехать части сотрудников посольств. Вслед за Вашингтоном о подобных мерах объявили Великобритания и Австралия. НАТО, в свою очередь, объявил об усилении в Восточной Европе. Переброску американских военных в регион допустил президент США Джо Байден.
После появления подобных сообщений рубль стал резко падать. Если на открытии торгов 24 января доллар стоил 77,24 руб., то в течение дня достигал 79,5 руб. Порог в 79 руб. он преодолел впервые с 3 ноября 2020 г., когда на рынке существовали опасения, связанные с президентскими выборами в США. Вчера доллар превысил 80 руб., а евро — 90 руб. впервые с 20 июля 2021 г.
На этом фоне падения рубля 24 января Центробанк приостановил покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила. Это помогло ненадолго остановить падение, однако доллар и евро остались на высоких уровнях. Сегодня на открытии торгов первый стоил 79,5 руб., второй — 89,3 руб.