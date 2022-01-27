ВТБ: спрос на обмен валюты вырос вдвое на фоне обвала рубля

Рубль стал резко падать по отношению к мировым валютам на фоне обострения геополитической обстановки, связанной прежде всего с ситуацией вокруг Украины. Западные страны утверждают, что Россия может вторгнуться на территорию республики, так как на границе между государствами наблюдается наращивание российского военного контингента. США и Евросоюз (ЕС) говорят о санкциях, которые последуют для страны при реализации данного сценария. При этом в Москве утверждают, что не представляют угрозы для других и проводят учения и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории.