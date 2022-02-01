Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Кредит на строительство жилого дома можно будет взять под 10,6% годовых, ставка выросла на 0,5 п. п. На покупку гаража или машино-места – на 1 п. п. до 11,1%. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: ипотеку с господдержкой на новостройку можно взять по ставке от 5,8% годовых, ставка по семейной ипотеке – от 4,7%, а по дальневосточной ипотеке – от 0,1%.