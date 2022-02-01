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Финансы

Сбербанк повысил ставки по ипотеке

Ведомости

Сбербанк 1 февраля повысил ставки по ипотеке на новостройки и вторичное жилье до 10,3%, говорится на сайте банка. Ранее минимальная ставка банка по ипотеке составляла 9,3%.

Кредит на строительство жилого дома можно будет взять под 10,6% годовых, ставка выросла на 0,5 п. п. На покупку гаража или машино-места – на 1 п. п. до 11,1%. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: ипотеку с господдержкой на новостройку можно взять по ставке от 5,8% годовых, ставка по семейной ипотеке – от 4,7%, а по дальневосточной ипотеке – от 0,1%.

Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке 6 декабря на 0,5 п. п. до 9,3% для жилья в новостройках, базовая достигла 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%, базовая – до 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.

В январе несколько крупных российских банков сообщили о повышении ставок по ипотеке после повышения ставки ЦБ до 8,5%. Росбанк с 10 января поднял ставки по всем основным ипотечным программам на 1 п. п. Альфа-банк повысил ставку по ипотеке на новостройки на 0,2 п. п. до 10,59%. ВТБ с 11 января также повысил ставки на новостройки и готовое жилье на 1 п. п. – минимальная ставка составляет 10,3%.

Ранее по теме: Банки поднимают ставки по ипотеке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных