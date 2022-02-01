Сбербанк повысил ставки по ипотеке
Кредит на строительство жилого дома можно будет взять под 10,6% годовых, ставка выросла на 0,5 п. п. На покупку гаража или машино-места – на 1 п. п. до 11,1%. Условия по льготным ипотечным программам остались прежними: ипотеку с господдержкой на новостройку можно взять по ставке от 5,8% годовых, ставка по семейной ипотеке – от 4,7%, а по дальневосточной ипотеке – от 0,1%.
Сбербанк последний раз повышал ставки по ипотеке 6 декабря на 0,5 п. п. до 9,3% для жилья в новостройках, базовая достигла 10,6% годовых. Минимальная ставка по ипотеке на вторичную недвижимость выросла на 0,6 п. п. до 9,3%, базовая – до 10,9%. Ставка рефинансирования увеличилась с 8,6 до 9,6%.
В январе несколько крупных российских банков сообщили о повышении ставок по ипотеке после повышения ставки ЦБ до 8,5%. Росбанк с 10 января поднял ставки по всем основным ипотечным программам на 1 п. п. Альфа-банк повысил ставку по ипотеке на новостройки на 0,2 п. п. до 10,59%. ВТБ с 11 января также повысил ставки на новостройки и готовое жилье на 1 п. п. – минимальная ставка составляет 10,3%.