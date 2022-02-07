Газпромбанк установил рекомендацию «покупать» для акций «Роснефти»
Газпромбанк (ГПБ) установил рекомендацию «покупать» и целевую цену на уровне 850 руб. за акцию «Роснефти», говорится в отчете банка. Стоимость акций нефтекомпании на Московской бирже 7 февраля на 18:27 составляла 567,5 руб. за штуку.
«Роснефть» обладает уникальными для компаний РФ свойствами: с одной стороны, сильная ресурсная база позволит ежегодно на горизонте до 2026 г. наращивать добычу на 5%, с другой стороны – хорошая поддержка со стороны регуляторов позволяет быстро реализовывать новые проекты», – обосновывает свои рекомендации ГПБ в отчете.
Как отмечает банк, только проект «Восток Ойл» добавляет по 233 руб. к каждой акции компании. Чистая приведенная стоимость (NPV) проекта оценивается в 5,2 трлн руб., или примерно $70 млрд, в базово–консервативном сценарии, который предполагает стоимость нефти марки Brent на уровне $80 за баррель. При текущей котировке Brent на уровне $90/барр. NPV проекта увеличивается до 6,2 трлн руб. ($83 млрд), пишут аналитики ГПБ.
«На текущий момент банк добавляет 50% стоимости проекта в целевую цену, что дает прибавку на уровне 233 руб. на акцию. С учетом того, что налоговые стимулы начинают работать до начала добычи на новых активах проекта, свободный денежный поток (FCF) «Восток Ойл» выходит в положительный диапазон сразу после запуска проекта в 2024 г. и достигает пика в 2036 г., что существенно снижает риски запуска», – говорится в отчете.
Доходность проекта на уровне EBITDA в $55 за баррель при цене нефти в $80 за баррель в 2,5 раза выше, чем доходность среднестатистического месторождения в России, которая составляет $22 за баррель, поясняет ГПБ. С учетом роста добычи газа и использования новых технологий затраты «Роснефти» на добычу в будущем могут остаться на уровне ниже $3 за баррель, что обеспечит компании операционную эффективность на новых проектах, включая «Восток Ойл», прогнозирует банк.
Ранее инвестбанки Goldman Sachs, J.P. Morgan и Bank of America Merrill Lynch называли «Роснефть» в числе фаворитов российского фондового рынка. По словам аналитиков Goldman Sachs, «Восток Ойл» – «магнит для инвесторов», а аналитики Bank of America Merrill Lynch присвоили проекту статус «локомотива развития» «Роснефти». Они отмечали, что при благоприятной рыночной конъюнктуре чистая приведенная стоимость проекта «Восток Ойл» может превысить $100–120 млрд. Аналитики J.P. Morgan писали, что «Восток Ойл» имеет высокий IRR, который в базовом сценарии оценивается на уровне 54%.
Еще одним важным фактором инвестиционной привлекательности «Роснефти» аналитики называют дивидендную политику компании. Коэффициент дивидендных выплат нефтяной компании в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО является одним из самых высоких в отрасли.
БКС прогнозирует, что по итогам 2021 г. чистая прибыль «Роснефти» может составить $14,2 млрд, что предполагает суммарные дивиденды в размере 49 руб. за штуку. Этот показатель может стать максимальным за всю историю компании. При этом «Роснефть» в 2021 г. уже выплатила рекордные в своей истории промежуточные дивиденды в общем размере 191 млрд руб. (18,03 руб. за акцию).
Кроме того, БКС ожидает еще большего роста прибыли «Роснефти» в 2022 г. (до $21 млрд) и, соответственно, дивидендных выплат (до 76 руб. за бумагу). «Дивидендная доходность "Роснефти" за 2021 и 2022 гг. должна быть очень приличной – по нашим оценкам, на уровне 9% и 14% соответственно», – отмечали аналитики БКС.