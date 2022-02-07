Газпромбанк установил рекомендацию «покупать» для акций «Роснефти»

Доходность проекта на уровне EBITDA в $55 за баррель при цене нефти в $80 за баррель в 2,5 раза выше, чем доходность среднестатистического месторождения в России, которая составляет $22 за баррель, поясняет ГПБ. С учетом роста добычи газа и использования новых технологий затраты «Роснефти» на добычу в будущем могут остаться на уровне ниже $3 за баррель, что обеспечит компании операционную эффективность на новых проектах, включая «Восток Ойл», прогнозирует банк.