«Роснефть» подписала долгосрочный контракт с Китаем на $80 млрд«Газпром» поставит 10 млрд куб. м газа
Президент России Владимир Путин 4 февраля встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине, совместив встречу с посещением церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Это встреча стала первой за более чем два года, с ноября допандемийного 2019 г., когда лидеры в последний раз виделись на саммите БРИКС в Бразилии.
Контракт «Роснефти» предполагает поставку 100 млн т нефти для нефтеперерабатывающих заводов северо–запада Китая через территорию Казахстана в течение 10 лет. Российская компания и CNPC также прорабатывают перспективы сотрудничества в сфере низкоуглеродного развития – в частности, сокращения выбросов парниковых газов и повышения энергоэффективности, сообщает «Роснефть».
Поставка НК «Роснефть» (MOEX: ROSN) Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) нефти на экспорт в объеме до 100 млн т в течение десяти лет оценивается в $80 млрд, сообщает российская компания. Сумма сделки определяется по формуле исходя из рыночных котировок нефти, уточняет НК. Срок исполнения обязательств по соглашению от 3 февраля 2022 г. составляет 10 лет – по 31 декабря 2033 г. Совет директоров НК одобрил сделку 31 января 2022 г.
По собственным данным компании, ее совокупные поставки в Китай с 2005 г. составили 442 млн т нефти. «Роснефть» занимает лидирующее место среди экспортеров нефти в Китай, ежегодно обеспечивая 7% общей потребности страны в сырье. В прошлом, 2021 г., «Роснефть» экспортировала в Китай 50 млн т нефти, сказал журналистам по итогам переговоров лидеров двух стран пресс–секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Объем поставок «Роснефти» в Китай в 2022 г. может составить порядка 55 млн т, говорит аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук. Если это будут именно дополнительные поставки, то можно сказать, что экспорт «Роснефти» в Китай может вырасти более чем на 15%, рассуждает он.
Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков напоминает, что в 2017 г. «Роснефть» уже подписывала соглашение об увеличении поставок нефти в Китай транзитом через Казахстан. Тогда компания сообщала, что поставки в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2023 г. составят 70 млн т. Условия нового соглашения не раскрываются, но Танурков предполагает, что, возможно, по аналогии с контрактом 2013 г. «Роснефть» получит предоплату, которая может быть использована для инвестиций. Он отмечает, что, несмотря на солидный общий объем планируемых поставок, 10 млн т в год – это менее 5% добычи «Роснефти».
«Газпром» в свою очередь подписал с CNPC долгосрочный контракт на поставку 10 млрд куб. м газа по так называемому «дальневосточному маршруту», следует из сообщения компании. По словам Пескова, данный контракт подписан на 25 лет.
Взаимной торговле предписали расти
Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным обозначил новую цель по товарообороту между странами на уровне $250 млрд. Об этом журналистам рассказал пресс–секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. Согласно обнародованным в середине января данным Госкомитета по статистике КНР, ее товарооборот с Россией в 2021 г. вырос на 35,8%, достигнув рекордной отметки $146,88 млрд. Китайский экспорт за 12 месяцев вырос на 34% (до $67,56 млрд), импорт российских товаров и услуг увеличился на 38% (до $79,32 млрд). ФТС России пока не публиковала данных за полный 2021 г., но, согласно обнародованным показателям за январь – ноябрь прошлого года, товарооборот с КНР достиг $126,1 млрд (рост 35% к январю – ноябрю 2020 г.).
Речь идет о поставках по газопроводу Сахалин – Хабаровск – Владивосток (СХВ), по которому добываемый на сахалинских месторождениях газ поступает потребителям в Приморском и Хабаровском краях. Его мощность составляет 5,5 млрд куб. м в год, ресурсной базой газопровода является Киринское газоконденсатное месторождение. Новое соглашение о поставках 10 млрд куб. м в Китай предполагает, что в районе Владивостока от газопровода будет построено ответвление, идущее в Китай.
Это уже второй контракт на поставку российского газа в Китай, отмечает председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер (его слова приводит пресс–служба). Первый контракт на поставку 38 млрд куб. м газа по газопроводу «Сила Сибири» был запущен в конце 2019 г. Таким образом, после выхода «Силы Сибири» на проектную мощность в 2025 г. совокупный объем поставок газа из РФ в Китай с учетом нового контракта составит 48 млрд куб. м.
Газопровод СХВ имеет стандартный диаметр трубы 1220 мм, поэтому для увеличения его мощности с текущих 5,5 млрд куб. м на дополнительные 10 млрд потребуется лишь построить компрессорные станции, говорит директор по консалтингу в секторе «газ и химия» Vygon Consulting Дмитрий Акишин. Но базы Киринского газоконденсатного месторождения, общие запасы которого составляют около 100 млрд куб. м, для подобного проекта не хватит, считает он. По мнению эксперта, «Газпрому» потребуется задействовать также шельфовое Южно-Киринское нефтегазоконденсатное месторождение, ввод в эксплуатацию которого ожидается не ранее 2024 г.
Акишин добавил, что прокладку газопровода, отходящего от СХВ в Китай, можно завершить за 1–2 года, однако срок начала поставок по контракту будет полностью зависеть от запуска Южно–Киринского месторождения. Аналитик по газу Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов, как и Акишин, полагает, что ресурсная база для проекта поставок является главным фактором неопределенности. По его мнению, сложно представить, что новый маршрут заработает ранее 2025 г.
В Азии сохраняется высокий спрос на газ. По данным агентства Platts и расчетам «Ведомостей», 3 февраля на азиатском рынке 1000 куб. м газа стоили около $870.