«Роснефть» подписала долгосрочный контракт с Китаем на $80 млрд

Директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков напоминает, что в 2017 г. «Роснефть» уже подписывала соглашение об увеличении поставок нефти в Китай транзитом через Казахстан. Тогда компания сообщала, что поставки в период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2023 г. составят 70 млн т. Условия нового соглашения не раскрываются, но Танурков предполагает, что, возможно, по аналогии с контрактом 2013 г. «Роснефть» получит предоплату, которая может быть использована для инвестиций. Он отмечает, что, несмотря на солидный общий объем планируемых поставок, 10 млн т в год – это менее 5% добычи «Роснефти».