НБКИ сообщило о низких шансах почти трети заемщиков получить кредит
Почти треть — 30% — заемщиков в России имеют низкие значения персонального кредитного рейтинга (ПКР), сообщили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Доля одобренных заявок на потребительские кредиты среди данной группы составляет всего 8,1% при среднем в 2021 г. значении в 35,1%.
«Учитывая, что среднее значение положительных решений в 2021 году находилось на уровне 35,1%, шансы у таких людей получить потребкредит в банке минимальны», — отмечает издание.
Единообразная для всех квалифицированных бюро кредитных историй шкала кредитного рейтинга имеет диапазон от 1 до 999 баллов и делится по цветам. Красный присваивается клиентам с низким ПКР (1-179 баллов), желтый — со средним (180-623), светло-зеленый — с высоким (624–912), ярко-зеленый — с очень высоким (913–999 баллов).
Еще у 30% заемщиков средний ПКР, доля одобрений потребкредитов среди них составляет 24,8%. Людей с высоким рейтингом также 30%, им одобряют ссуды в 44,9% случаев.
Очень высокий ПКР имеет лишь каждый десятый клиент. Их шансы получить одобрение на кредит составляют 63%.
По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, наивысший кредитный рейтинг присваивается заемщикам, у которых есть как минимум одна средняя по размеру ссуда, погашенная без просрочек. Допускается задолженность в «далеком прошлом», покрытая с опозданием не более чем в 30 дней. Самый низкий ПКР получают лица с высоким уровнем долговой нагрузки, просрочками и большим количеством заявок на кредиты, добавил Волков.
Ранее Банк России сообщил, что по итогам III квартала 2021 г. доля заемщиков, ежемесячно направляющих на погашение долгов по кредитам более 80% доходов (ПДН 80%), составила 31% после 23% во II квартале 2020 г. (в начале пандемии коронавируса). При этом долговая нагрузка населения на макроуровне в первом полугодии 2021 г. увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов.