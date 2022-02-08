НБКИ сообщило о низких шансах почти трети заемщиков получить кредит

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, наивысший кредитный рейтинг присваивается заемщикам, у которых есть как минимум одна средняя по размеру ссуда, погашенная без просрочек. Допускается задолженность в «далеком прошлом», покрытая с опозданием не более чем в 30 дней. Самый низкий ПКР получают лица с высоким уровнем долговой нагрузки, просрочками и большим количеством заявок на кредиты, добавил Волков.