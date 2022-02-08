Газета
Финансы

НБКИ сообщило о низких шансах почти трети заемщиков получить кредит

Ведомости

Почти треть — 30% — заемщиков в России имеют низкие значения персонального кредитного рейтинга (ПКР), сообщили «Известиям» в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). Доля одобренных заявок на потребительские кредиты среди данной группы составляет всего 8,1% при среднем в 2021 г. значении в 35,1%. 

«Учитывая, что среднее значение положительных решений в 2021 году находилось на уровне 35,1%, шансы у таких людей получить потребкредит в банке минимальны», — отмечает издание.

Единообразная для всех квалифицированных бюро кредитных историй шкала кредитного рейтинга имеет диапазон от 1 до 999 баллов и делится по цветам. Красный присваивается клиентам с низким ПКР (1-179 баллов), желтый — со средним (180-623), светло-зеленый — с высоким (624–912), ярко-зеленый — с очень высоким (913–999 баллов). 

Еще у 30% заемщиков средний ПКР, доля одобрений потребкредитов среди них составляет 24,8%. Людей с высоким рейтингом также 30%, им одобряют ссуды в 44,9% случаев.

Очень высокий ПКР имеет лишь каждый десятый клиент. Их шансы получить одобрение на кредит составляют 63%. 

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, наивысший кредитный рейтинг присваивается заемщикам, у которых есть как минимум одна средняя по размеру ссуда, погашенная без просрочек. Допускается задолженность в «далеком прошлом», покрытая с опозданием не более чем в 30 дней. Самый низкий ПКР получают лица с высоким уровнем долговой нагрузки, просрочками и большим количеством заявок на кредиты, добавил Волков.  

Ранее Банк России сообщил, что по итогам III квартала 2021 г. доля заемщиков, ежемесячно направляющих на погашение долгов по кредитам более 80% доходов (ПДН 80%), составила 31% после 23% во II квартале 2020 г. (в начале пандемии коронавируса). При этом долговая нагрузка населения на макроуровне в первом полугодии 2021 г. увеличилась с 9,8 до 10,2% располагаемых доходов. 

Ранее по теме: Банк России оценил риски финансовой стабильности

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных