Mastercard снизит комиссию за перевод по номеру телефона

Один из собеседников издания отметил, что платформа Mastercard хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к счету карты. Деньги можно перечислить на карты Mastercard, Maestro и Visa независимо от того, подключены ли они к системе. Если карта клиента зарегистрирована в сервисе, перевод придет на нее. Если не зарегистрирована, то получателю отправят ссылку в смс, на электронную почту или аккаунт соцсети. При переходе по ней нудно будет ввести полученный код, указать номер карты и принять перевод. Интерфейс сервиса может быть встроен в соцсети или мобильное приложение банков, добавил источник.