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Финансы

Mastercard снизит комиссию за перевод по номеру телефона

Ведомости

Международная платежная система Mastercard с 23 апреля введет околонулевые комиссии для банков за перевод денег по номеру телефона, сообщил РБК со ссылкой на бюллетень компании, который она отправила банкам. Подлинность документа подтвердили три источника на платежном рынке, также его получили в «Почта банке» и банке «Зенит». Представитель платежной системы отказался от комментариев.

Размер комиссии будет зависеть от подключения банка к платформе Mastercard Transfer Hub. Если банк отправителя не подключен к ней, комиссия банка получателя за перевод составит 0%; если банк отправителя подключен, а банк получателя – нет, последний заплатит комиссию в 0,2%; если к платформе подключены оба банка, банк получателя заплатит комиссию в 0,015%.

Два собеседника издания рассказали, что раньше у Mastercard не было нулевых или сниженных комиссий за переводы по номеру телефона, адресу электронной почты или аккаунту в соцсети. Также сейчас банки платят за обращение к платформе платежной системы, когда в переводе участвует их карта.

Один из собеседников издания отметил, что платформа Mastercard хранит все мобильные номера клиентов, привязанные к счету карты. Деньги можно перечислить на карты Mastercard, Maestro и Visa независимо от того, подключены ли они к системе. Если карта клиента зарегистрирована в сервисе, перевод придет на нее. Если не зарегистрирована, то получателю отправят ссылку в смс, на электронную почту или аккаунт соцсети. При переходе по ней нудно будет ввести полученный код, указать номер карты и принять перевод. Интерфейс сервиса может быть встроен в соцсети или мобильное приложение банков, добавил источник.

Источники издания на рынке пояснили, что платежная система снизила комиссии, чтобы конкурировать с Системой быстрых платежей ЦБ. Mastercard хочет сделать свою платформу более привлекательной для банков и мотивировать их подключать карты клиентов к переводам по простому идентификатору. Банковские клиенты могут зарегистрироваться в системе сами, но Mastercard хочет, чтобы банки включали такой пункт в договор при выпуске новых карт.

Ранее по теме: Visa и Mastercard сообщили о рисках конкуренции на российском рынке

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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