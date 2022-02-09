Суд в США арестовал россиянина и его жену за кражу криптовалюты
34-летний россиянин Илья Лихтенштейн и его супруга 31-летняя американка Хизер Морган арестованы по обвинению сговоре с целью отмывания криптовалюты, украденной во время взлома биржи Bitfinex в 2016 г., сообщается на сайте министерства юстиции США.
По данным Bloomberg, пару отпустили под залог в $8 млн — $5 млн для мужчины и $3 млн для женщины. При этом изначально власти просили суд не делать этого, так как обоим грозит 20 лет тюремного заключения и у них есть мотивация скрыться, уточняет агентство.
Из судебных документов следует, что в 2016 г. Лихтенштейн взломал Bitfinex и инициировал более 2000 несанкционированных транзакций с криптовалютой, украв таким образом 119 754 биткойна. Средства он вывел на цифровой кошелек. В течение последних пяти лет россиянин «с помощью сложного процесса отмывания денег» перевел около 25 000 биткойнов на финансовые счета. Остальная часть криптовалюты осталась в кошельке.
Общий объем похищенных средств суд оценил в $4,5 млрд. Изъять у хакера удалось криптовалюту на $3,6 млрд, уточнили в минюсте.
На сайте ведомства сказано, что Лихтенштейн и Морган обвиняются в сговоре с целью отмывания денег, что влечет за собой максимальное наказание в виде 20 лет лишения свободы. Также пару обвиняют в сговоре с целью обмана США, максимальное наказание за это составляет пять лет тюремного заключения.
Заместитель генерального прокурора Лиза Монако отметила, что данный инцидент доказывает способность правоохранительных органов следить за всеми деньгами вне зависимости от их формы. «Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз продемонстрировали, что могут следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте стать безопасным убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе», — добавил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт.
По данным Coinmarketcap, сегодня стоимость биткойна превышает $43 000. При этом в 2016 г. его минимальная цена составляла около $370, а максимальная не превышала $980.