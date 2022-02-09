Суд в США арестовал россиянина и его жену за кражу криптовалюты

Заместитель генерального прокурора Лиза Монако отметила, что данный инцидент доказывает способность правоохранительных органов следить за всеми деньгами вне зависимости от их формы. «Сегодня федеральные правоохранительные органы еще раз продемонстрировали, что могут следить за деньгами через блокчейн и что мы не позволим криптовалюте стать безопасным убежищем для отмывания денег или зоной беззакония в нашей финансовой системе», — добавил помощник генерального прокурора Кеннет Полайт.