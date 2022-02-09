Средний размер потребкредита в России упал до минимума с августа 2019 года
Средний размер потребительского кредита в России в январе этого года составил примерно 311 000 руб., что является самым низким значением с августа 2019 г. (308 000 руб.), следует из данных сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» («ОКБ») — единственного, располагающего данными Сбербанка.
По сравнению с январем 2021 г. сумма упала на 8%. В декабре показатель, по оценке «ОКБ», составлял 325 000 руб., что было минимумом с мая 2020 г.
Средний размер потребкредита в России снижается с октября прошлого года. Тогда он был 365 000 руб. При этом рекордный за всю историю средний чек в 366 000 руб. аналитики зафиксировали в апреле 2021 г.
Генеральный директор «ОКБ» Артур Александрович связал падение среднего размера потребкредита с тем, что сейчас российские банки стали чаще выдавать кредиты высокорискованным клиентам с низким доходом.
«Таким клиентам они предоставляют кредит на меньшую сумму, чем более качественным, чтобы снизить возможные финансовые потери. Увеличение доли высокорискованных клиентов с небольшими кредитами приводит к постепенному снижению в общей статистике среднего размера кредита», — сказал он.
Вчера Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что банки одобряют заявки клиентов с низким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) на потребкредиты лишь в 8,1% случаев. При этом средняя по стране доля одобрений в 2021 г. составила 35,1%.