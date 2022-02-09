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Финансы

Средний размер потребкредита в России упал до минимума с августа 2019 года

Ведомости

Средний размер потребительского кредита в России в январе этого года составил примерно 311 000 руб., что является самым низким значением с августа 2019 г. (308 000 руб.), следует из данных сервиса по подбору финансовых услуг «Кредистория» («ОКБ») — единственного, располагающего данными Сбербанка.

По сравнению с январем 2021 г. сумма упала на 8%. В декабре показатель, по оценке «ОКБ», составлял 325 000 руб., что было минимумом с мая 2020 г.

Средний размер потребкредита в России снижается с октября прошлого года. Тогда он был 365 000 руб. При этом рекордный за всю историю средний чек в 366 000 руб. аналитики зафиксировали в апреле 2021 г.

Генеральный директор «ОКБ» Артур Александрович связал падение среднего размера потребкредита с тем, что сейчас российские банки стали чаще выдавать кредиты высокорискованным клиентам с низким доходом.

«Таким клиентам они предоставляют кредит на меньшую сумму, чем более качественным, чтобы снизить возможные финансовые потери. Увеличение доли высокорискованных клиентов с небольшими кредитами приводит к постепенному снижению в общей статистике среднего размера кредита», — сказал он.

Вчера Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) сообщило, что банки одобряют заявки клиентов с низким значением персонального кредитного рейтинга (ПКР) на потребкредиты лишь в 8,1% случаев. При этом средняя по стране доля одобрений в 2021 г. составила 35,1%.

Ранее по теме: НБКИ сообщило о низких шансах почти трети заемщиков получить кредит

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных