Газета
Финансы

Webmoney сообщил о прекращении рублевых операций

Ведомости

Международная система онлайн-расчетов Webmoney с 11 февраля прекратит операции по рублевым кошелькам (WMP и WMR) из-за отзыва лицензии у расчетного банка системы, говорится в сообщении компании. Находящиеся в кошельках средства будут заморожены и позднее возвращены владельцам. Как именно будет производиться возврат средств, компания сообщит дополнительно.

«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов. Благодарим вас за понимание», — добавили в компании.

Ранее сегодня ЦБ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у Консервативного коммерческого банка (ККБ). По данным ЦБ, банк нарушал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

По мнению Webmoney, ЦБ аннулирован лицензию банка ККБ не по причинам, указанным в пресс-релизе. В компании заявили, что банк никогда не обслуживал «теневой» игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка. Тексты предписаний ЦБ, по данным компании, «выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка, они надуманны и не связаны с фактической работой банка», говорится в сообщении. «Наш гарант в России действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора», — уточнили в пресс-службе.

Ранее по теме: ЦБ отозвал лицензию у «Консервативного коммерческого банка»

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных