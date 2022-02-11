Webmoney сообщил о прекращении рублевых операций
Международная система онлайн-расчетов Webmoney с 11 февраля прекратит операции по рублевым кошелькам (WMP и WMR) из-за отзыва лицензии у расчетного банка системы, говорится в сообщении компании. Находящиеся в кошельках средства будут заморожены и позднее возвращены владельцам. Как именно будет производиться возврат средств, компания сообщит дополнительно.
«Сожалеем, что столь недружественный шаг со стороны ЦБ РФ сделал недоступным работу с рублевыми кошельками для миллионов пользователей WebMoney. Система приложит все доступные юридические и финансовые усилия для скорейшей компенсации стоимости заблокированных инструментов. Благодарим вас за понимание», — добавили в компании.
Ранее сегодня ЦБ сообщил об отзыве лицензии на осуществление банковской деятельности у Консервативного коммерческого банка (ККБ). По данным ЦБ, банк нарушал требования закона по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
По мнению Webmoney, ЦБ аннулирован лицензию банка ККБ не по причинам, указанным в пресс-релизе. В компании заявили, что банк никогда не обслуживал «теневой» игорный бизнес и нелегальных участников финансового рынка. Тексты предписаний ЦБ, по данным компании, «выглядят всего лишь как формальное соблюдение процедуры отзыва лицензии банка, они надуманны и не связаны с фактической работой банка», говорится в сообщении. «Наш гарант в России действовал в строгом соответствии с российским законодательством и требованиями регулятора», — уточнили в пресс-службе.