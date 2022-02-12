Банки готовятся повысить ставки по вкладам и ипотеке до двузначных значений

11 февраля Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщала пресс-служба регулятора. ЦБ принимает подобное решение второй раз подряд. Ранее он увеличил показатель аналогичным образом в конце 2021 г. В целом с марта прошлого года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.