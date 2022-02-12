Банки готовятся повысить ставки по вкладам и ипотеке до двузначных значений
В Росбанке ожидают роста ставок по потребительскому кредитованию в среднем на 0,5–1% по всему рынку, сообщил представитель банка. Стоимость ипотеки приблизится к 10% в первой половине года, а по льготным программам она будет составлять 11–12% годовых.
«Не исключаем роста ставок и по нашим предложениям», — сказали в Росбанке.
Абсолют Банк намерен повысить ставки по ипотеке в ближайший месяц. Они вырастут до 12-13%, если ключевая ставка достигнет 11%, уточнили изданию.
Увеличить доходность по вкладам планируют Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк «Дом.РФ», Почта Банк и Абсолют Банк, сообщили РБК представители банков.
По словам представителя Промсвязьбанка, «среднерыночные ставки по депозитам могут достичь двузначных значений и вырасти до 10–11% уже к началу марта».
Абсолют Банк прогнозирует рост ставок по вкладам до двузначных в ближайшие один-два месяца, они сохранятся до конца года. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин считает, что такие предложения коснутся, скорее всего, только при коротких и средних сроках размещения.
11 февраля Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщала пресс-служба регулятора. ЦБ принимает подобное решение второй раз подряд. Ранее он увеличил показатель аналогичным образом в конце 2021 г. В целом с марта прошлого года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.