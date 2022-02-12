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Финансы

Банки готовятся повысить ставки по вкладам и ипотеке до двузначных значений

Ведомости

Российские банки намерены повысить ставки по вкладам и кредитам после повышения регулятором ключевой ставки до 9,5% годовых, когда она достигла рекордного с конца апреля 2017 г. уровня. О том, каким образом банки планируют реагировать на решение ЦБ, узнал РБК.

В Росбанке ожидают роста ставок по потребительскому кредитованию в среднем на 0,5–1% по всему рынку, сообщил представитель банка. Стоимость ипотеки приблизится к 10% в первой половине года, а по льготным программам она будет составлять 11–12% годовых.

«Не исключаем роста ставок и по нашим предложениям», — сказали в Росбанке.

Абсолют Банк намерен повысить ставки по ипотеке в ближайший месяц. Они вырастут до 12-13%, если ключевая ставка достигнет 11%, уточнили изданию.

Увеличить доходность по вкладам планируют Альфа-банк, Росбанк, Московский кредитный банк (МКБ), банк «Дом.РФ», Почта Банк и Абсолют Банк, сообщили РБК представители банков.

По словам представителя Промсвязьбанка, «среднерыночные ставки по депозитам могут достичь двузначных значений и вырасти до 10–11% уже к началу марта».

Абсолют Банк прогнозирует рост ставок по вкладам до двузначных в ближайшие один-два месяца, они сохранятся до конца года. Начальник управления «Сбережения» ВТБ Максим Степочкин считает, что такие предложения коснутся, скорее всего, только при коротких и средних сроках размещения.

11 февраля Совет директоров Банка России на первом в этом году заседании повысил ключевую ставку на 1 п. п. — до 9,5% годовых, сообщала пресс-служба регулятора. ЦБ принимает подобное решение второй раз подряд. Ранее он увеличил показатель аналогичным образом в конце 2021 г. В целом с марта прошлого года ЦБ повысил ставку восьмой раз подряд.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных