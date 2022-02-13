Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»

Доля долгосрочных микрозаймов (превышают 30 000 руб. и выдаются более чем на 30 дней) в портфеле микрофинансовых организаций России по итогам III квартала прошлого года достигла исторически рекордных 55%, говорилось в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» Центробанка. При этом общий объем микрозаймов достиг 305 млрд руб., увеличившись на 6% в квартальном выражении и на 35% — в годовом. В то же время до 36% сократилась доля краткосрочных займов.