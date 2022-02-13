Россияне стали чаще брать займы «до зарплаты»
Доля займов «до зарплаты» и кредитов на товары и услуги (POS) выросла в 2021 г. на 0,5 п. п. и 3,3 п. п., говорится в исследовании группы IDF Eurasia в России (бренд Moneyman) и Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
На микрозаймы сроком до 30 дней в общем объеме заявок приходится 17,4%, доля POS-микрозаймов составляет 12,1%. Доля IL-займов, которые выдаются на срок от 30 дней на сумму до 30 000 руб., снизилась с 63 до 59,7%, отмечается в исследовании.
«Доля IL-займов на сумму свыше 30 000 руб. осталась практически неизменной и составила 2% (+0,1 п. п.). Доля прочих микрозаймов снизилась на 0,4 п. п. до 8,8%», — приводит ТАСС выдержки из исследования.
В январе 2022 г. доля PDL-займов (Pay Day Loans, займы до зарплаты сроком до 30 дней) составила 19,7%, POS-займов — 13,3%, IL-займов на сумму до 30 000 руб. — 58,4%, IL-займов на сумму свыше 30 000 руб. — 1,7%, прочих займов — 6,9%.
«Можно предположить, что переток спроса в сегмент PDL-займов говорит о постепенном сокращении горизонта планирования граждан — заемщики фокусируются на жизни "здесь и сейчас", нежели на долгосрочных планах», — объяснили эксперты НБКИ и IDF Eurasia.
Доля просроченных займов «до зарплаты» в России по итогам первых шести месяцев 2021 г. составила 55–57%, сообщил в ноябре прошлого года директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков. «Просрочка у нас в среднем по рынку микрофинансирования сейчас составляет порядка 28%, но при этом очень сильно эта просрочка разнится от вида займа», — отмечал представитель ЦБ.
Доля долгосрочных микрозаймов (превышают 30 000 руб. и выдаются более чем на 30 дней) в портфеле микрофинансовых организаций России по итогам III квартала прошлого года достигла исторически рекордных 55%, говорилось в «Обзоре ключевых показателей микрофинансовых институтов» Центробанка. При этом общий объем микрозаймов достиг 305 млрд руб., увеличившись на 6% в квартальном выражении и на 35% — в годовом. В то же время до 36% сократилась доля краткосрочных займов.