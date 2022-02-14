Газета
Финансы

В Госдуме готовят законопроект о заморозке украденных средств на счетах мошенников

Ведомости

В Госдуме разрабатывают законопроект, в рамках которого предлагается разрешить банкам замораживать средства, украденные мошенниками со счетов россиян, и блокировать на срок до месяца счета злоумышленников. Об этом заявил депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, при участии которого подготавливается документ.

«Мы уже работаем. Это один из элементов борьбы с мошенниками. Рассчитываю, что документ будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию», — рассказал Аксаков «Газете.ру».

Предлагаемые меры будут направлены против «дропперов» — посредников, на счета которых мошенники выводят деньги с банковских счетов жертв перед тем, как обналичить их. Сейчас банки могут остановить вывод денег со счета потерпевшего в другой банк только по решению суда, даже если счет «дроппера» уже выявлен и заблокирован, что затрудняет оперативную заморозку похищенных средств и их возврат владельцу.

В начале февраля с аналогичным предложением выступил ВТБ. По словам заместителя президента — председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, с подобной мерой согласны как участники рынка, так и представители органов власти, однако пока на практике она не реализуется.

В ЦБ заявили, что не поддерживают инициативу, поскольку она предусматривает право на внесудебную блокировку счетов банками и не предполагает возможность обжалования такого решения в суде клиентами банков. «Это нарушает права получателя средств, а также может привести к злоупотреблениям со стороны плательщика», — отметили в пресс-службе регулятора.

В конце прошлого года ЦБ предложил изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам: по задумке регулятора, банк получателя должен получить возможность проверять операции на признаки мошенничества, как это сейчас делает банк отправителя. Кроме того, предлагают в ЦБ, банк получателя сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если в базе ЦБ есть информация о случаях и попытках перевода средств без согласия владельца этого счета. Для того чтобы восстановить доступ, владельцу счета необходимо будет прийти в офис банка с паспортом.

Позицию ЦБ не разделяют банки: как пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, такой механизм приведет к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям. Банк должен будет отклонить подозрительную операцию и уведомить об этом клиента, а затем получить подтверждение от него и повторный перевод. При этом если в базе ЦБ обнаружится информация о признаках проведения операции без согласия клиента, перевод будет приостановлен еще на два рабочих дня.

По данным ЦБ, в III квартале прошлого года мошенники украли у банковских клиентов 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. В количественном выражении злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей после 182 954 в III квартале прошлого года. Вернуть граждане смогли 7,7% от похищенных мошенниками средств. Во II квартале у банковских клиентов украли более 3 млрд руб., в I квартале — почти 2,9 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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