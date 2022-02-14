В Госдуме готовят законопроект о заморозке украденных средств на счетах мошенников
В Госдуме разрабатывают законопроект, в рамках которого предлагается разрешить банкам замораживать средства, украденные мошенниками со счетов россиян, и блокировать на срок до месяца счета злоумышленников. Об этом заявил депутат Анатолий Аксаков, возглавляющий думский комитет по финансовому рынку, при участии которого подготавливается документ.
«Мы уже работаем. Это один из элементов борьбы с мошенниками. Рассчитываю, что документ будет внесен в Госдуму в весеннюю сессию», — рассказал Аксаков «Газете.ру».
Предлагаемые меры будут направлены против «дропперов» — посредников, на счета которых мошенники выводят деньги с банковских счетов жертв перед тем, как обналичить их. Сейчас банки могут остановить вывод денег со счета потерпевшего в другой банк только по решению суда, даже если счет «дроппера» уже выявлен и заблокирован, что затрудняет оперативную заморозку похищенных средств и их возврат владельцу.
В ЦБ заявили, что не поддерживают инициативу, поскольку она предусматривает право на внесудебную блокировку счетов банками и не предполагает возможность обжалования такого решения в суде клиентами банков. «Это нарушает права получателя средств, а также может привести к злоупотреблениям со стороны плательщика», — отметили в пресс-службе регулятора.
В конце прошлого года ЦБ предложил изменить механизм возврата похищенных злоумышленниками средств и меры противодействия мошенническим переводам: по задумке регулятора, банк получателя должен получить возможность проверять операции на признаки мошенничества, как это сейчас делает банк отправителя. Кроме того, предлагают в ЦБ, банк получателя сможет ограничивать дистанционный доступ к счету, если в базе ЦБ есть информация о случаях и попытках перевода средств без согласия владельца этого счета. Для того чтобы восстановить доступ, владельцу счета необходимо будет прийти в офис банка с паспортом.
Позицию ЦБ не разделяют банки: как пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, такой механизм приведет к неудовлетворенности потребителей уровнем банковского сервиса и претензиям к финансовым организациям. Банк должен будет отклонить подозрительную операцию и уведомить об этом клиента, а затем получить подтверждение от него и повторный перевод. При этом если в базе ЦБ обнаружится информация о признаках проведения операции без согласия клиента, перевод будет приостановлен еще на два рабочих дня.
По данным ЦБ, в III квартале прошлого года мошенники украли у банковских клиентов 3,2 млрд руб. — на 18% больше, чем в аналогичный период 2020 г. В количественном выражении злоумышленники совершили 256 198 операций без согласия потребителей после 182 954 в III квартале прошлого года. Вернуть граждане смогли 7,7% от похищенных мошенниками средств. Во II квартале у банковских клиентов украли более 3 млрд руб., в I квартале — почти 2,9 млрд руб.