Россияне взяли рекордный объем микрозаймов

В организации отметили, что число активных договоров займа на конец прошлого года было более 15,2 млн. За 2021 год их число увеличилось в 1,5 раза, более чем на 5 млн штук. Всего за 2021 год россияне взяли 35,7 млн новых микрозаймов на 472,5 млрд руб. – на 70% и 77% больше, чем в 2020 г. При этом почти втрое выросла онлайн-выдача микрозаймов – их доля в среднем за год составила 80,4% от общего числа займов.