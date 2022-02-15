Россияне взяли рекордный объем микрозаймов
Россияне взяли в IV квартале 2021 г. 11,2 млн микрозаймов на 150,9 млрд руб., сообщил РБК со ссылкой на статистику саморегулируемой организации «Мир». Показатель стал рекордным. В годовом выражении показатель вырос на 117,9% — самый большой прирост с 2019 г. Объем новых микрозаймов вырос на 85,1% в годовом выражении.
По данным организации, портфель микрозаймов физлицам за год увеличился на 47,1% и достиг 234,1 млрд руб. Основной рост был зафиксирован в последнем квартале года – объем задолженности людей по займам вырос на 12,3%.
В организации отметили, что число активных договоров займа на конец прошлого года было более 15,2 млн. За 2021 год их число увеличилось в 1,5 раза, более чем на 5 млн штук. Всего за 2021 год россияне взяли 35,7 млн новых микрозаймов на 472,5 млрд руб. – на 70% и 77% больше, чем в 2020 г. При этом почти втрое выросла онлайн-выдача микрозаймов – их доля в среднем за год составила 80,4% от общего числа займов.
Гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев пояснил изданию, что объем выдачи микрозаймов увеличился из-за высокого спроса со стороны населения, чьи доходы не успевают за инфляцией. Также показатель вырос из-за популярности и удобства онлайн-сервисов кредитования. Гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров отметил, что выдача микрозаймов выросла из-за усиления позиций крупнейших игроков и перетока банковских клиентов.