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Финансы

Заемщикам разрешат брать «каникулы» по всем потребкредитам

Ведомости

Банк России участвует в подготовке законопроекта, который позволит заемщикам брать «кредитные каникулы» на срок до полугода по любым потребительским ссудам, сообщил в интервью «Известиям» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.

«В условиях, когда у людей непредсказуемо могут измениться жизненные обстоятельства, а на рынке все больше «длинных» задолженностей, механизм кредитных каникул нужно распространить на потребительское кредитование на постоянной основе. И сейчас активно участвуем в подготовке законопроекта об этом», — сказал он, добавив, что у законопроекта есть «хороший шанс» на принятие в 2022 г.

Предполагается, что «каникулы» можно будет получить вне зависимости от того, на какой срок и на какую сумму оформлена ссуда, уточнил Мамута. Таким образом, механизм должен работать по аналогии с «ипотечными каникулами».

Планируется, что взять «каникулы» по потребкредиту можно будет только один раз. Если у человека оформлены несколько ссуд одновременно и он не в состоянии обслуживать ни одну, ему предоставят право взять отсрочку платежей по каждой, добавил представитель ЦБ.

Пока кредитные каникулы как мера поддержки заемщиков на постоянной основе действует в России лишь по ипотеке. По закону потребитель может отсрочить платежи на срок до шести месяцев. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса заемщикам, чей доход снизился на 30% и более из-за COVID-19 или введенных ограничений, разрешили брать «каникулы» по всем кредитам и займам. Воспользоваться мерой можно было с 3 апреля по 30 сентября 2020 г. При этом ЦБ неоднократно рекомендовал продлевать ее действие, в последний раз — до 1 октября 2021 г.

Мамута отметил, что 70-75% заемщиков, которые воспользовались каникулами в рамках антикризисной меры поддержки, смогли вернуться в график платежей и не испортить свою кредитную историю. По ипотеке доля таковых еще выше — 85%.

О том, что ЦБ обсуждает возможность введения кредитных каникул по потребительским ссудам на постоянной основе, представитель регулятора сообщил «Ведомостям» еще 16 сентября. На тот момент говорить о принятии решения было преждевременно из-за необходимости учесть баланс интересов заемщиков и банков, а также оценить влияние инициативы на стабильность банковской системы и устойчивость отдельных кредитных продуктов.

Ранее по теме: В ЦБ обсуждают введение постоянных кредитных каникул

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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