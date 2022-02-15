Заемщикам разрешат брать «каникулы» по всем потребкредитам

Пока кредитные каникулы как мера поддержки заемщиков на постоянной основе действует в России лишь по ипотеке. По закону потребитель может отсрочить платежи на срок до шести месяцев. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса заемщикам, чей доход снизился на 30% и более из-за COVID-19 или введенных ограничений, разрешили брать «каникулы» по всем кредитам и займам. Воспользоваться мерой можно было с 3 апреля по 30 сентября 2020 г. При этом ЦБ неоднократно рекомендовал продлевать ее действие, в последний раз — до 1 октября 2021 г.