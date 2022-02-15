Заемщикам разрешат брать «каникулы» по всем потребкредитам
Банк России участвует в подготовке законопроекта, который позволит заемщикам брать «кредитные каникулы» на срок до полугода по любым потребительским ссудам, сообщил в интервью «Известиям» руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг ЦБ Михаил Мамута.
«В условиях, когда у людей непредсказуемо могут измениться жизненные обстоятельства, а на рынке все больше «длинных» задолженностей, механизм кредитных каникул нужно распространить на потребительское кредитование на постоянной основе. И сейчас активно участвуем в подготовке законопроекта об этом», — сказал он, добавив, что у законопроекта есть «хороший шанс» на принятие в 2022 г.
Предполагается, что «каникулы» можно будет получить вне зависимости от того, на какой срок и на какую сумму оформлена ссуда, уточнил Мамута. Таким образом, механизм должен работать по аналогии с «ипотечными каникулами».
Планируется, что взять «каникулы» по потребкредиту можно будет только один раз. Если у человека оформлены несколько ссуд одновременно и он не в состоянии обслуживать ни одну, ему предоставят право взять отсрочку платежей по каждой, добавил представитель ЦБ.
Пока кредитные каникулы как мера поддержки заемщиков на постоянной основе действует в России лишь по ипотеке. По закону потребитель может отсрочить платежи на срок до шести месяцев. В 2020 г. на фоне пандемии коронавируса заемщикам, чей доход снизился на 30% и более из-за COVID-19 или введенных ограничений, разрешили брать «каникулы» по всем кредитам и займам. Воспользоваться мерой можно было с 3 апреля по 30 сентября 2020 г. При этом ЦБ неоднократно рекомендовал продлевать ее действие, в последний раз — до 1 октября 2021 г.
Мамута отметил, что 70-75% заемщиков, которые воспользовались каникулами в рамках антикризисной меры поддержки, смогли вернуться в график платежей и не испортить свою кредитную историю. По ипотеке доля таковых еще выше — 85%.
О том, что ЦБ обсуждает возможность введения кредитных каникул по потребительским ссудам на постоянной основе, представитель регулятора сообщил «Ведомостям» еще 16 сентября. На тот момент говорить о принятии решения было преждевременно из-за необходимости учесть баланс интересов заемщиков и банков, а также оценить влияние инициативы на стабильность банковской системы и устойчивость отдельных кредитных продуктов.