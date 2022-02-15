ЦБ и российские банки начали тестирование платформы цифрового рубля

Оставшиеся девять банков планируют подключиться к тестированию платформы по мере завершения доработок своих ИТ-систем, сообщили в пресс-службе. Первый этап тестирования предполагает выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков и переводов между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без доступа к интернету (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов, рассказали в пресс-службе регулятора.