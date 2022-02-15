ЦБ и российские банки начали тестирование платформы цифрового рубля
Центральный банк и 12 российских банков начали тестировать платформу цифрового рубля, сообщили в пресс-службе регулятора.
«Сейчас три банка из пилотной группы уже подключились к платформе. Два из них успешно провели полный цикл операций по переводу цифровых рублей между клиентами с использованием банковских мобильных приложений», — отмечается в сообщении ЦБ.
В рамках тестирования первые клиенты открыли через мобильное приложение цифровые кошельки на платформе цифрового рубля и успешно обменяли рубли со своих счетов на цифровые и затем провели операции перевода цифровых рублей между собой.
Оставшиеся девять банков планируют подключиться к тестированию платформы по мере завершения доработок своих ИТ-систем, сообщили в пресс-службе. Первый этап тестирования предполагает выпуск цифровых рублей, открытие цифровых кошельков и переводов между гражданами. На втором этапе планируется протестировать операции по оплате товаров и услуг в торгово-сервисных предприятиях, платежи за государственные услуги. В дальнейшем предполагается внедрить возможность оплаты в местах без доступа к интернету (офлайн-режим), организовать взаимодействие с финансовыми посредниками и цифровыми платформами, а также предусмотреть возможность проведения операций с цифровым рублем для клиентов-нерезидентов, рассказали в пресс-службе регулятора.
«Мы планируем, что для граждан переводы в цифровых рублях будут бесплатными и доступными в любом регионе страны, а для бизнеса это снизит издержки и создаст возможности для разработки инновационных продуктов и сервисов. Государство же получит новый инструмент для целевых выплат и администрирования бюджетных платежей», — отметила первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова.
Полноценный запуск цифрового рубля, который станет третьей формой денег в дополнение к уже существующим наличным и безналичным деньгам, произойдет до 2030 г. Такой срок указан в разработанной Минфином Стратегии развития финансового рынка до 2030 г.
Предполагается, что он будет выпускаться ЦБ в виде цифрового кода и храниться на электронных кошельках, с его помощью можно будет платить за покупки и переводить деньги онлайн. Переводы в цифровой валюте между физлицами будут бесплатными, но за оплату товаров может взиматься комиссия, которая не должна превышать 0,4-0,7% от суммы перевода, как в Системе быстрых платежей.
В ЦБ считают, что цифровой рубль сделает платежи проще, быстрее и безопаснее, а также станет стимулом для инноваций как в сфере розничных платежей, так и в других сферах и поддержит развитие цифровой экономики.