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Финансы

ЦБ намерен ограничить доступ к сложным страховым продуктам

Ведомости

Банк России подготовил законопроект, в соответствии с которым хочет распространить норму о квалификации инвесторов на участников страхового рынка и запретить неквалифицированным игрокам приобретать полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), сообщил на организованной «Коммерсантом» конференции «Финансовый рынок - 2022. Новые цели в новых реалиях» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.

Он пояснил, что на рынке ценных бумаг регулятор сделал многое, чтобы защитить права инвесторов, а на страховом рынке — пока нет. Тем не менее инвестиционное страхование жизни и в ряде случаев накопительное фактически является аналогом сложных финансовых инструментов.

«Мы подготовили законопроект о том, чтобы и на страховой рынок распространялись нормы о квалификации инвесторов, то есть деление их на квалифицированных и неквалифицированных», — сказал Чистюхин.

Также он анонсировал выход нормативного акта, который, как предполагается, должен «жестко ограничить» страховые компании в продаже некачественных продуктов. Документ позволит участникам данного рынка сосредоточиться на предоставлении услуг по долгосрочному страхованию жизни, которое, как сказал Чистюхин, «изначально и показано для того, чтобы гарантировать права инвесторов на таком долгосрочном горизонте».

В начале прошлого года ЦБ опубликовал информационное письмо, где рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить продажи некоторых видов продуктов с инвестиционной составляющей, прежде всего полисов ИСЖ и НСЖ, людям, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на данном рынке. Речь шла о договорах, по которым предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от динамики сложных финансовых активов. Позже регулятор проверил, как исполняются его рекомендации, и обнаружил, что некоторые компании продолжают активно продавать страховки, не проверяя уровень знаний клиентов.

В апреле группа парламентариев во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму проект поправок в закон об организации страхового дела, но его не начали рассматривать. В соответствии с документом страховщики смогут продавать полисы с инвестиционной составляющей только квалифицированным инвесторам или тем, кто перед покупкой успешно прошел тестирование. Если же страховщик нарушит этот порядок, клиент может потребовать вернуть премию даже спустя 20 лет. Изменения в первую очередь касаются полисов ИСЖ и НСЖ.

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступил против инициативы. Участники посчитали, что новые правила ударят по более чем 60% этого рынка (1,5 млн договоров в год). При этом 95% страховок с инвестиционной составляющей можно отнести к категории безрисковых, заявили страховщики.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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