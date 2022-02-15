ЦБ намерен ограничить доступ к сложным страховым продуктам
Банк России подготовил законопроект, в соответствии с которым хочет распространить норму о квалификации инвесторов на участников страхового рынка и запретить неквалифицированным игрокам приобретать полисы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), сообщил на организованной «Коммерсантом» конференции «Финансовый рынок - 2022. Новые цели в новых реалиях» первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Он пояснил, что на рынке ценных бумаг регулятор сделал многое, чтобы защитить права инвесторов, а на страховом рынке — пока нет. Тем не менее инвестиционное страхование жизни и в ряде случаев накопительное фактически является аналогом сложных финансовых инструментов.
«Мы подготовили законопроект о том, чтобы и на страховой рынок распространялись нормы о квалификации инвесторов, то есть деление их на квалифицированных и неквалифицированных», — сказал Чистюхин.
Также он анонсировал выход нормативного акта, который, как предполагается, должен «жестко ограничить» страховые компании в продаже некачественных продуктов. Документ позволит участникам данного рынка сосредоточиться на предоставлении услуг по долгосрочному страхованию жизни, которое, как сказал Чистюхин, «изначально и показано для того, чтобы гарантировать права инвесторов на таком долгосрочном горизонте».
В начале прошлого года ЦБ опубликовал информационное письмо, где рекомендовал страховщикам и их агентам ограничить продажи некоторых видов продуктов с инвестиционной составляющей, прежде всего полисов ИСЖ и НСЖ, людям, не обладающим специальными финансовыми знаниями и опытом работы на данном рынке. Речь шла о договорах, по которым предусмотрена единовременная уплата премии или где выплаты зависят от динамики сложных финансовых активов. Позже регулятор проверил, как исполняются его рекомендации, и обнаружил, что некоторые компании продолжают активно продавать страховки, не проверяя уровень знаний клиентов.
В апреле группа парламентариев во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму проект поправок в закон об организации страхового дела, но его не начали рассматривать. В соответствии с документом страховщики смогут продавать полисы с инвестиционной составляющей только квалифицированным инвесторам или тем, кто перед покупкой успешно прошел тестирование. Если же страховщик нарушит этот порядок, клиент может потребовать вернуть премию даже спустя 20 лет. Изменения в первую очередь касаются полисов ИСЖ и НСЖ.
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) выступил против инициативы. Участники посчитали, что новые правила ударят по более чем 60% этого рынка (1,5 млн договоров в год). При этом 95% страховок с инвестиционной составляющей можно отнести к категории безрисковых, заявили страховщики.