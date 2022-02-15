ЦБ намерен ограничить доступ к сложным страховым продуктам

В апреле группа парламентариев во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму проект поправок в закон об организации страхового дела, но его не начали рассматривать. В соответствии с документом страховщики смогут продавать полисы с инвестиционной составляющей только квалифицированным инвесторам или тем, кто перед покупкой успешно прошел тестирование. Если же страховщик нарушит этот порядок, клиент может потребовать вернуть премию даже спустя 20 лет. Изменения в первую очередь касаются полисов ИСЖ и НСЖ.