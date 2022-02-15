Bloomberg рассказал о падении фондового рынка США из-за сарказма Зеленского
Сарказм президента Украины Владимира Зеленского на тему вторжения России в республику привел к «неразберихе» на американском фондовом рынке и вызвал «опрометчивые» распродажи ценных бумаг, пишет Bloomberg.
Ранее издание Politico со ссылкой на официальных лиц США заявило, что американский президент Джо Байден уведомил западных коллег о вторжении России на Украину 16 февраля. Вчера Зеленский объявил этот день Днем единения страны.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан», — сказал глава государства, отметив, что в эту дату жители республики вывесят национальные флаги и наденут сине-желтые ленты. Американские инвесторы, видимо, восприняли его слова о вторжении всерьез, поясняет Bloomberg.
Позже советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк пояснил, что слова Зеленского стоит воспринимать как иронию. Киев по-прежнему скептически относится к конкретным датам вторжения, отметил он. Кроме того, ранее украинские чиновники неоднократно называли нападение маловероятным.
На фоне слов Зеленского индекс S&P 500 днем 14 февраля упал на 1,2%, а стоимость нефти марки Brent превысила $95 за баррель. После заявления Подоляка снижение замедлилось. Сессия завершилась сокращением на уровне 0,4%, при этом цена Brent упала ниже $95 за баррель.
Кроме того, швейцарский франк и японская иена подорожали сильнее других десяти наиболее торгуемых валют (G10). Курс доллара вырос по отношению к рублю до 78,3 руб., а потом упал до 76 руб.
«Это был сумасшедший день после сумасшедшей недели. Мы имеем дело с очень нестабильными рынками. Геополитическая напряженность сопровождается множеством драматических заголовков», — отметил основатель Tallbacken Capital Advisors Майкл Пурвес.
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России подчеркнули, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема. В Кремле сказали, что страна не собирается ни на кого нападать.