Зеленский назначил 16 февраля Днем единения Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе обращения к нации заявил, что 16 февраля в стране станет Днем единения. По его словам, соответствующий указ уже подписан.
«Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения. Соответствующий указ уже подписан. В этот день мы вывесим национальные флаги, наденем сине-желтые ленты и покажем всему миру наше единство», — сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия якобы намерена напасть на Украину 16 февраля, писал Politico со ссылкой на официальных лиц США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».
Осенью прошлого года в западных СМИ стали появляться материалы о наращивании Россией военного контингента вблизи украинских границ и о планах по вторжению на Украину. В Москве в ответ на подобные публикации неоднократно заявляли, что проводят учения и перемещают войска только по собственной территории по своему усмотрению. В Министерстве иностранных дел России, а также в Кремле подчеркивали, что сама мысль о войне с Украиной неприемлема и страна не собирается ни на кого нападать.
12 февраля Зеленский потребовал предоставить доказательства того, что Россия планирует напасть на его страну. До этого он говорил, что подобные заявления западных чиновников наносят ущерб украинской экономике.