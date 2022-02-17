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Финансы

В Госдуме обсудят снижение максимальной ставки по микрозаймам

Ведомости

В Госдуме обсуждают понижение предельной ставки по микрозаймам с нынешнего 1% до 0,5% в день вместо предложенных 0,8%, сообщил РБК со ссылкой на два источника, участвующие в обсуждении законопроекта. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2021 г.

Один из собеседников издания подтвердил обсуждение ставки в 0,5% в день. Второй добавил, что с таким предложением выступили лоббисты интересов банков, но не уточнил, кто именно.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков ранее заявил, что законопроект подвергся критике депутатов. «Там считают, что 292% [годовых] — это очень много, и депутаты нас критикуют, что мы слишком мягко снижаем те ограничения, которые сегодня есть для деятельности этого бизнеса», — рассказал он, уточнив, что есть много предложений, в том числе оставить предельную ставку на нынешнем уровне.

Участники рынка раскритиковали возможное снижение порога по ставке до 0,5% в день: по их словам, это снизит рентабельность, сыграет на руку черному рынку и ужесточит риск-политику в отношении заемщиков. Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев пояснил, что многие россияне, которые не могут оформить кредит в банке, не смогут получить и микрозайм. Сейчас проценты по ним зависят от стоимости фондирования и привлечения клиентов, а также потенциальных потерь, которые МФО закладывают при оценке заемщиков.  «Основной спрос на услуги МФО предъявляют сегменты, в которых высоки возможные потери из-за дефолтности, [это] будет означать для бизнеса лишь отсечение наиболее рискованных клиентов», — добавил Мехтиев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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