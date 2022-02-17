В Госдуме обсудят снижение максимальной ставки по микрозаймам

Участники рынка раскритиковали возможное снижение порога по ставке до 0,5% в день: по их словам, это снизит рентабельность, сыграет на руку черному рынку и ужесточит риск-политику в отношении заемщиков. Председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев пояснил, что многие россияне, которые не могут оформить кредит в банке, не смогут получить и микрозайм. Сейчас проценты по ним зависят от стоимости фондирования и привлечения клиентов, а также потенциальных потерь, которые МФО закладывают при оценке заемщиков. «Основной спрос на услуги МФО предъявляют сегменты, в которых высоки возможные потери из-за дефолтности, [это] будет означать для бизнеса лишь отсечение наиболее рискованных клиентов», — добавил Мехтиев.