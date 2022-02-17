Газета
Финансы

Рубль и фондовый рынок упали на фоне обострения ситуации в Донбассе

Ведомости

Рубль и российский фондовый рынок падают на фоне обострения ситуации с военными действиями в Донбассе, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.

По состоянию на 12.12 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,5% до 3555,26 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 3,89% до 1465 пунктов.

Рубль дешевеет по отношению к доллару почти на рубль. По состоянию на 11.59 курс доллара составлял 76,23 руб. Курс евро дорожает по отношению к рублю почти на 90 коп. На 12.00 мск курс евро составлял 86,63 руб.

Отечественная валюта и фондовый рынок усилили падение после обострения военного конфликта на востоке Украины. Об обстрелах со стороны украинских военных 17 февраля сообщила самопровозглашенная ЛНР. С 5.30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Позднее представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Позже подразделения Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что открыли огонь по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. Там заявили, что украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. При этом официально Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.

Ранее по теме: Российский фондовый рынок падает на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных