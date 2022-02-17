Рубль и фондовый рынок упали на фоне обострения ситуации в Донбассе
Рубль и российский фондовый рынок падают на фоне обострения ситуации с военными действиями в Донбассе, свидетельствуют данные торгов Мосбиржи.
По состоянию на 12.12 мск индекс Мосбиржи снижался на 2,5% до 3555,26 пункта, долларовый индекс РТС снижается на 3,89% до 1465 пунктов.
Рубль дешевеет по отношению к доллару почти на рубль. По состоянию на 11.59 курс доллара составлял 76,23 руб. Курс евро дорожает по отношению к рублю почти на 90 коп. На 12.00 мск курс евро составлял 86,63 руб.
Отечественная валюта и фондовый рынок усилили падение после обострения военного конфликта на востоке Украины. Об обстрелах со стороны украинских военных 17 февраля сообщила самопровозглашенная ЛНР. С 5.30 мск украинские военные обстреливали подконтрольные республике населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое. Позднее представитель ЛНР сообщил об обстреле поселка Донецкий, заявил офицер представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Позже подразделения Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что открыли огонь по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. Там заявили, что украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. При этом официально Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.