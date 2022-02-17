Рубль и фондовый рынок упали на фоне обострения ситуации в Донбассе

Позже подразделения Народной милиции самопровозглашенной ДНР заявили, что открыли огонь по позициям украинских сил в ответ на обстрелы. Там заявили, что украинская сторона с начала текущих суток четыре раза нарушила режим прекращения огня. Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Киев наращивает количество военнослужащих и военной техники в Донбассе. При этом официально Киев отрицает наличие каких-либо планов по нападению на Донбасс.