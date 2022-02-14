Российский фондовый рынок падает на фоне обострения ситуации вокруг Украины

Российский фондовый рынок падает на фоне обострения ситуации вокруг УкраиныНо рубль укрепляется относительно доллара и евро
На фоне растущей напряженности вокруг Украины российский рынок акций начал неделю с падения: индекс Мосбиржи к 14:30 мск снизился на 3,3% (3418 пунктов), его долларовый аналог РТС теряет более 4,6%, опустившись практически ниже 1400 пунктов. Оба индекса сейчас находятся вблизи своих январских минимумов.
Доллар, который еще на минувшей неделе опускался до 75 руб./$, стоил в моменте 77,3 руб., но после 14:00 ослаб до 77 руб. (–0,13 руб.). Рубль также начал немного укрепляться относительно евро, который торгуется по 87 руб. (–0,47 руб.).
Нефть Brent при этом сейчас торгуется на рекордных с 2014 г. уровнях, превысив 14 февраля $96/барр.
Но есть и бумаги, идущие против общего тренда: на 2,2% на Московской бирже растут акции НЛМК, на 1,4-1,5% растут котировки «Норникеля», «Роснефти» и «Сургутнефтегаза».
Падают и основные европейские индексы: немецкий Dax снижается на 3%, британский FTSE – на 1,8%, французский CAC – на 3,1%, общеевропейский Euro Stoxx 50 теряет 3%.
Что происходит
Распродажи на российском рынке, как и падение рубля к доллару, начались еще в конце прошлой недели.
В пятницу вечером по московскому времени помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что на основе данных разведки власти США пришли к выводу о том, что Россия может напасть на Украину «в любое время», даже не дожидаясь окончания Олимпиады в Пекине. Салливан добавил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жестких санкций, если будет эскалация ситуации вокруг Украины.
В тот же день издание Politico со ссылкой на официальные лица США сообщило, что Байден сообщил союзникам на Западе о намерении России напасть на Украину 16 февраля.
Позднее госдеп США опубликовал рекомендацию для своих граждан немедленно покинуть территорию Украины, госсекретарь Энтони Блинкен сообщил, что Белый дом продолжает сокращать штат своего посольства в республике, а британский МИД объявил эвакуацию сотрудников своего диппредставительства из Киева.
11 февраля украинская сторона потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе стран. Глава МИД Украины подчеркнул, что у России есть 48 часов, чтобы прислать официальный ответ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве высказывания Салливана расценивают как истерику и считают, что «англосаксам нужна война любой ценой». Позднее в ночь на 12 февраля МИД заявил на своем сайте, что против Москвы ведется скоординированная информационная атака, нацеленная на «подрыв и дискредитацию справедливых требований России относительно обеспечения гарантий безопасности, а также оправдание западных геополитических устремлений и военного освоения территории Украины». МИД также привел в пример ряд публикаций западных СМИ.
- В выходные украинские СМИ сообщили, что международные страховые компании (включая Lloyd's) начали извещать авиаперевозчиков о прекращении страхования полетов над Украиной. Лизингодатели потребовали от украинских компаний как можно скорее вернуть самолеты на территорию Евросоюза. Официально уже известно об отмене отдельных рейсов KLM, прекращение рейсов рассматривают Lufthansa и Air France, а Turkish Airlines разрешила вернуть или обменять билеты на Украину на 13–28 февраля.
Нервозность, вероятно, будет оставаться высокой как минимум до 16 февраля, говорит эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Пучкарев.
Индекс РТС с минимумов 24 января отыграл уже более 60% падения и этот факт может со временем привлечь покупателей, говорит ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие инвестиции» Олег Сыроваткин. Но пока же нерезиденты предпочитают продавать: сегодняшний разворот рынка акций вниз около 11:00 утра совпал с открытием европейской торговой сессии, и зарубежные инвесторы тут же воспользовались локальным отскоком российских акций для продажи.
Впрочем, силы иностранных продавцов российских активов невелики, считает Сыроваткин: многие уже избавились от них ранее. Поэтому при любом улучшении новостного фона российские акции, вероятно, будут показывать резкие попытки роста, характерные для медвежьего рынка.
Все кто хотел вывести капиталы из российских бумаг, уже это сделали (времени было достаточно), согласен руководитель департамента инвестиционной аналитики «Тинькофф инвестиций» Кирилл Комаров, поэтому в основном это спекулятивные сделки.
Более глубокую просадку в ближайшее время нельзя исключать, считает Пучкарев, но если сентимент стабилизируется, потенциал восстановления российского рынка внушительный. При отскоке можно обратить внимание на акции с высоким бета-коэффициентом (говорит о том, на сколько процентов изменится цена бумаги при росте/падении рынка на 1%): Сбербанк, «Газпром», TCS Group, «Яндекс», Ozon.
В «Тинькофф инвестициях», как и большинство инвесторов, придерживаются мнения, что до реального вторжения дело не дойдет, и потому советуют держать российские бумаги, оппортунистически докупая их в случая резких снижений, говорит Комаров.