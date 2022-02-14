Российский фондовый рынок падает на фоне обострения ситуации вокруг Украины

В пятницу вечером по московскому времени помощник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан объявил, что на основе данных разведки власти США пришли к выводу о том, что Россия может напасть на Украину «в любое время», даже не дожидаясь окончания Олимпиады в Пекине. Салливан добавил, что США готовы как к диалогу с Россией, так и к введению жестких санкций, если будет эскалация ситуации вокруг Украины.