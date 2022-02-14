Полеты над и на Украину могут прекратиться

«12 февраля 2022 г. крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины. Такое решение связано с повышенным риском начала боевых действий. Соответственно, владельцы воздушных судов – лизингодатели требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию ЕС, – говорится в заявлении гендиректора авиакомпании SkyUp Дмитрия Сероухова на ее сайте. – Сейчас аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне – чтобы авиакомпании имели возможность продолжать полеты в Украину, министерство инфраструктуры Украины проводит срочную встречу, где планируется разработка решений».