Politico: Байден назвал датой нападения России на Украину 16 февраля
Президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля, передает Politico со ссылкой на официальные лица США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».
По словам одного из собеседников издания, разговор Байдена с западными лидерами показал, что кибератаки «неизбежны». Еще один источник сказал, что разведка «конкретна и вызывает тревогу».
При этом представитель Великобритании сообщил о «другой интерпретации» данных разведки, а два дипломата Европейского Союза «поделились еще более скептическими взглядами», отмечает издание. Данные разведки о предполагаемой дате нападения могут быть сырыми, они не являются общей оценкой ситуации, говорится в статье.
Ранее в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация располагает информацией о том, что Россия может начать вторжение на Украину на следующей неделе во время Олимпиады в Пекине. При этом, по его словам, у США «нет уверенности» в том, что «Путин принял решение» о начале вторжения на территорию страны.
Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Россия направила дополнительные военные силы к своей границе с Украиной, вторжение может начаться в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине.
11 февраля украинская сторона потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе стран. Глава МИД Украины подчеркнул, что у России есть 48 часов, чтобы прислать официальный ответ.
С осени прошлого года страны Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.