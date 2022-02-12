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Politico: Байден назвал датой нападения России на Украину 16 февраля

Ведомости

Президент США Джо Байден сообщил союзникам на Западе, что Россия намерена напасть на Украину 16 февраля, передает Politico со ссылкой на официальные лица США. По их данным, вторжению может предшествовать «шквал ракетных ударов и кибератак».

По словам одного из собеседников издания, разговор Байдена с западными лидерами показал, что кибератаки «неизбежны». Еще один источник сказал, что разведка «конкретна и вызывает тревогу».

При этом представитель Великобритании сообщил о «другой интерпретации» данных разведки, а два дипломата Европейского Союза «поделились еще более скептическими взглядами», отмечает издание. Данные разведки о предполагаемой дате нападения могут быть сырыми, они не являются общей оценкой ситуации, говорится в статье. 

Ранее по теме: Россию заподозрили в нападении на Украину на следующей неделе: как отреагировали рынки

Ранее в ходе брифинга советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что администрация располагает информацией о том, что Россия может начать вторжение на Украину на следующей неделе во время Олимпиады в Пекине. При этом, по его словам, у США «нет уверенности» в том, что «Путин принял решение» о начале вторжения на территорию страны.

Госсекретарь США Энтони Блинкен также заявил, что Россия направила дополнительные военные силы к своей границе с Украиной, вторжение может начаться в любое время, в том числе во время зимних Олимпийских игр в Пекине. 

11 февраля украинская сторона потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе стран. Глава МИД Украины подчеркнул, что у России есть 48 часов, чтобы прислать официальный ответ.

С осени прошлого года страны Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных