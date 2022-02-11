Украина потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе
Украина обратилась к российской стороне с запросом о предоставлении детальных разъяснений по военной деятельности в районах, прилегающих к границе республики, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он добавил, что у России есть 48 часов на ответ.
«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Он также подчеркнул, что если Россия не предоставит ответ или тот покажется «недостаточным», Украина обратится к другим странам - участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.
Ранее Кулеба заявил, что Украина не планирует проводить военные операции в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев не стремится к эскалации и находится «в позиции защиты». Министр также пояснил, что власти в Киеве готовы для переговоров в любом формате во избежание дальнейшей эскалации конфликта на востоке страны, Украина продолжит «использовать все дипломатические возможности для обеспечения своей безопасности».
С осени прошлого года в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.