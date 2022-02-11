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Политика

Украина потребовала от России разъяснений о военной деятельности на границе

Ведомости

Украина обратилась к российской стороне с запросом о предоставлении детальных разъяснений по военной деятельности в районах, прилегающих к границе республики, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба. Он добавил, что у России есть 48 часов на ответ.

«Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в Российскую Федерацию с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины», — написал Кулеба на своей странице в Twitter. Он также подчеркнул, что если Россия не предоставит ответ или тот покажется «недостаточным», Украина обратится к другим странам - участницам Венского документа для созыва чрезвычайного собрания.

Ранее Кулеба заявил, что Украина не планирует проводить военные операции в Донбассе. Он подчеркнул, что Киев не стремится к эскалации и находится «в позиции защиты». Министр также пояснил, что власти в Киеве готовы для переговоров в любом формате во избежание дальнейшей эскалации конфликта на востоке страны, Украина продолжит «использовать все дипломатические возможности для обеспечения своей безопасности».

С осени прошлого года в странах Запада приписывают России планы военной агрессии в отношении Украины. Американское командование утверждает, что Россия сосредоточила возле границы с Украиной более 100 000 своих военнослужащих. В Москве неоднократно говорили, что не собираются ни на кого нападать и перемещают войска по собственному усмотрению на своей территории. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что страна была вынуждена отправить военных к украинским границам в связи с «недружелюбной атмосферой», созданной из-за учений НАТО и продвижения инфраструктуры альянса к российским границам.

Ранее по теме: Украина на переговорах в «нормандском формате» откажется от диалога с Донбассом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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