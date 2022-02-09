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Украина на переговорах в «нормандском формате» откажется от диалога с Донбассом

Ведомости

На предстоящих переговорах советников лидеров стран «нормандской четверки» Киев не согласится на прямой диалог с Донбассом. Об этом заявил на брифинге глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Думаю, что снова Россия будет настаивать на прямом диалоге [с Донбассом]. Снова получит от нас отказ, но у дипломатии нет другого пути, кроме как говорить и искать решение, не пересекая свои красные линии», — сказал дипломат на брифинге.

Он также добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон, накануне посетивший Киев, не привез конкретных предложений и ничего не навязывал на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским. «Президент Макрон приехал с мыслями, а не с предложениями. Мы пребываем в той фазе, когда стороны, общаясь друг с другом, пытаются максимально понять границы допустимых компромиссов и шагов, чтобы вывести ситуацию из тупика», — отметил Кулеба.

Следующая встреча политсоветников лидеров стран нормандского формата (России, Украины, Франции и Германии) состоится в четверг, 10 февраля, в Берлине. В Кремле отмечали, что положительные перспективы переговоров могут быть связаны только с реализацией минских соглашений. В договоренностях речь идет в том числе о принятии на Украине законодательства об особом статусе Донбасса, после чего к Киеву должен перейти контроль над всей границей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Закон об особом статусе был принят парламентом Украины в 2014 г., но так и не был введен в действие.

Украина неоднократно отказывалась вести переговоры с неподконтрольными территориями. Для Киева уступки по вопросу территориальной целостности страны и начало диалога с ДНР и ЛНР являются «красными линиями», за которые он переступать не будет, заявил Кулеба в понедельник после встречи с главой МИД ФРГ Анналеной Бербок. По его мнению, попытки установить такой диалог делаются исключительно в интересах России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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