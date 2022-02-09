Украина на переговорах в «нормандском формате» откажется от диалога с Донбассом

Следующая встреча политсоветников лидеров стран нормандского формата (России, Украины, Франции и Германии) состоится в четверг, 10 февраля, в Берлине. В Кремле отмечали, что положительные перспективы переговоров могут быть связаны только с реализацией минских соглашений. В договоренностях речь идет в том числе о принятии на Украине законодательства об особом статусе Донбасса, после чего к Киеву должен перейти контроль над всей границей непризнанных Донецкой и Луганской народных республик. Закон об особом статусе был принят парламентом Украины в 2014 г., но так и не был введен в действие.